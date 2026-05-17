Los protagonistas de la semana en AEW 10 al 16 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 10 al 16 de mayo de 2026 en AEW estuvo marcada por el camino hacia AEW Double or Nothing 2026, y hubo tres nombres que sobresalieron por encima del resto gracias a su rendimiento, impacto narrativo y capacidad para robarse la atención del público: Darby Allin, Will Ospreay y Willow Nightingale.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 10 al 16 de 2026

Darby Allin fue, sin discusión, el rostro de AEW durante la semana. El campeón mundial trabajó como un verdadero mártir del ring, defendiendo el título una y otra vez mientras el cuerpo parecía acercarse al límite físico. El 13 de mayo en Dynamite derrotó a Konosuke Takeshita en otra defensa brutal del Campeonato Mundial de AEW, sobreviviendo a una lluvia de castigo y demostrando por qué su reinado se ha convertido en uno de los más intensos emocionalmente de los últimos años. Lejos de descansar, Darby volvió a exponer el cuerpo el 16 de mayo en Collision frente a Sammy Guevara. La lucha fue una guerra desesperada entre dos pilares de AEW. Sammy abrió el combate atacando antes de la campana, utilizó escaleras, mesas y golpes directos pero Allin resistió todo.

Will Ospreay no solo brilló por calidad luchística; también se consolidó como uno de los personajes centrales rumbo al PPV. Durante Dynamite continuó su rivalidad con Samoa Joe y mantuvo viva la tensión del torneo Owen Hart mientras seguía demostrando que su ritmo dentro del ring está varios niveles por encima de casi cualquiera en la empresa. Cada aparición suya elevó el nivel del show. Su presencia transmite sensación de evento grande, y actualmente parece uno de los pocos talentos capaces de robarse un PPV entero con una sola lucha.

Willow Nightingale tuvo probablemente su mejor semana del año en términos de presencia televisiva. Mientras muchas historias femeninas giran alrededor de rivalidades intensas o traiciones, Willow logró conectar desde la resiliencia y el carisma. En Collision defendió exitosamente el Campeonato TBS ante Red Velvet en una lucha muy física donde Willow tuvo que resistir ataques constantes y cambios de ritmo peligrosos antes de imponerse con poder y corazón.

► Combate de la semana

Darby Allin (c) vs. Sammy Guevara — Campeonato Mundial AEW — AEW Collision – 16 de mayo 2026

La lucha reunió nuevamente a dos de los “cuatro Pilares” originales de AEW en un contexto mucho más violento y desesperado que en sus enfrentamientos anteriores. Sammy salió decidido a destruir al campeón desde antes de sonar la campana, atacando con una agresividad que convirtió el combate en una auténtica guerra de supervivencia. Darby Allin, sin embargo, volvió a construir una actuación basada en resistencia casi suicida. Después de soportar múltiples GTH y quedar prácticamente destruido físicamente, encontró una última oportunidad cuando Sammy falló un 630 Senton. Ese error permitió a Darby conectar el Coffin Drop definitivo para retener el campeonato mundial