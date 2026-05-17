AAA presentó este 9 de mayo de 2026 -desde el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro- un programa corto, pero con varios momentos destacados, incluyendo el avance de la rivalidad entre los Grandes Americanos.

Lo bueno y lo malo de Lucha Libre AAA 16 de mayo 2026

LO MALO de LUCHA LIBRE AAA

► 1 – Siguen siendo tres programas grabados

Al ser el tercer episodio de la ronda de grabaciones, los sucesos ya eran muy añejos y no había sorpresas, pues hasta sin querer pueden verse los spoilers.

LO BUENO de LUCHA LIBRE AAA

► 3- La lucha de Lince Dorado, Octagón Jr. y Cruz del Toro brilló

La lucha entre Lince Dorado, Octagón Jr. y Cruz del Toro recibió cuatro estrellas en nuestra cobertura, con un 8.5 en calidad y un 8.0 en narrativa. Tres estilos aéreos que se complementaron perfectamente, con secuencias limpias y bien ejecutadas. El tipo de apertura que hace quedar bien al producto ante cualquier espectador nuevo.

► 2- Galeno quedó plantado como un super monstruo de manera convincente

Desde el principio destruyó a Carter y Drago de manera sencilla, arrojándolos de un lado a otro del ring, e incluso levantó en vilo a Drago y lo lanzó sobre Carter. Una presentación efectiva, con el detalle añadido de que Omos estaba observando las acciones desde la rampa, sembrando una rivalidad de monstruos.

► 1- El cuadrangular tuvo un momento inesperado con los Money Machine

Los Money Machine lograron el apoyo de los aficionados en su duelo de rudos contra rudos con los Dinamita, mostrando versatilidad que pocos esperaban de ellos. Cuando un equipo rudo consigue que el público los apoye de manera orgánica, algo están haciendo bien.

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