WWE SMACKDOWN presentó este 15 de mayo de 2026, y vamos rumbo a Clash in Italy. Este es el análisis de lo mejor y lo peor del show.

Lo bueno y lo malo de WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026

LO PEOR de WWE SMACKDOWN

► 2 – División femenil

La forma tan improvisada y carente de peso en la que se anunciaron dos importantes retos titulares para la división femenina durante el programa es criticable. Por un lado, el desafío de Lash Legend y Nia Jax hacia las campeonas Brie Bella y Paige ocurrió en un incómodo y apresurado segmento tras bastidores que pudo pasar desapercibido; por el otro, el anuncio de que Jade Cargill irá tras el título de Rhea Ripley en Clash in Italy se soltó de manera demasiado casual en una simple mención. Con la duración de tres horas por episodio, se sintió como un desperdicio no haberles otorgado el tiempo que merecían en el ring.

► 1 – Damian Priest vs. Tama Tonga

El enfrentamiento entre Damian Priest y Tama Tonga es señalado como una muestra de lo estancada y predecible que se ha vuelto la narrativa alrededor de la división de parejas y el Bloodline de Solo. Debido a que R-Truth no tenía el alta médica, el combate careció de emoción real y, aunque Priest se llevó la victoria limpia, el posterior y rutinario ataque de Solo Sikoa y Talla Tonga volvió a caer en la misma y cansada fórmula de palizas post-combate

LO MEJOR de WWE SMACKDOWN

► 2- Carmelo Hayes regresa

El regreso de Carmelo Hayes tras un mes de ausencia encendió la división con un excelente combate frente al recién ascendido Ricky Saints, cumpliendo el deseo de los fanáticos de ver una competencia de mayor nivel. El enfrentamiento estuvo precedido por un sólido intercambio verbal tras bastidores y se trasladó al ring con una buena exhibición de Saints haciendo su papel de rudo astuto, obligando a Hayes a recuperarse rápidamente para contrarrestar un pequeño tropiezo físico en la fase final. Ambos demostraron una gran química y sembraron las bases perfectas para una futura rivalidad.

► 1- Royce Keys vs. Gunther

A pesar de su derrota, el manejo de Royce Keys en el evento principal fue fantástico al mostrarlo como un técnico con determinación y propósito al desafiar la arrogancia de Gunther y ofrecerse a firmar el contrato titular. La posterior lucha entre ambos fue una tremenda exhibición de poder a poder entre dos pesos pesados que se dieron con todo, donde incluso la interferencia de Solo Sikoa sirvió para proteger la credibilidad de Keys en su primera caída individual en mano a mano

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