Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #82

Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #82, el cual fue celebrado el 20 de abril 2026 y transmitido el 14 de mayo desde Sunshine Theater en Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, arena con capacidad para 1,000 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.

JCW Lunacy #82 fue una de esas noches donde el caos característico de Juggalo Championship Wrestling se mezcló perfectamente con la energía del público y la naturaleza impredecible de sus combates. El evento apostó más por el entretenimiento salvaje y la personalidad extravagante de sus luchadores que por una estructura tradicional, algo que terminó beneficiando al espectáculo. valoración final 7.4/10

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