Resultados Juggalo Championship Wrestling | Lunacy #82

Juggalo Chmpionship Wrestling, presento su evento JCW Lunacy #82, el cual fue celebrado el 20 de abril 2026 y transmitido el 14 de mayo desde Sunshine Theater en Albuquerque, New Mexico, Estados Unidos, arena con capacidad para 1,000 aficionados. El evento fue transmitido por Youtube.
JCW Lunacy #82 fue una de esas noches donde el caos característico de Juggalo Championship Wrestling se mezcló perfectamente con la energía del público y la naturaleza impredecible de sus combates. El evento apostó más por el entretenimiento salvaje y la personalidad extravagante de sus luchadores que por una estructura tradicional, algo que terminó beneficiando al espectáculo. valoración final 7.4/10
► Resultados Juggalo Championship Wrestling
- Professor Mike (Mosh Pit Mike) venció a The Green Phantom. El momento decisivo llegó cuando The Green Phantom tomó el control con su clásica ofensiva de poder y preparó un chokeslam que parecía definitivo. Sin embargo, Professor Mike sobrevivió bloqueando el impacto y sorprendió con una ráfaga de ataques improvisados. El cierre se produjo tras un movimiento rápido al cuello seguido de una cobertura inmediata que dejó a Phantom completamente desconcertado.
- The Future Endeavors (Matt Cross & Shane Mercer) vencieron a The Outbreak (Abel Booker & Jacksyn Crowley). El combate cambió totalmente cuando la intensidad se trasladó fuera del ring. Shane Mercer comenzó a lanzar a sus rivales contra las barricadas mientras Matt Cross conectaba ataques aéreos desde zonas poco convencionales del recinto. En medio del caos, Barnabas The Bizarre intentó intervenir para ayudar a The Outbreak, pero la situación terminó perjudicando a su equipo. Booker y Crowley no lograron regresar al cuadrilátero antes de la cuenta de diez, dándole a Future Endeavors una victoria por conteo fuera en un final completamente descontrolado.
- Alice Crowley venció a Dani Mo (Árbitro especial: J-Rod). El punto crítico del combate llegó cuando la presencia de J-Rod comenzó a influir emocionalmente en ambas luchadoras. Dani Mo creyó tener la victoria tras una ofensiva contundente, pero una cuenta lenta de la árbitro especial generó tensión inmediata. Alice aprovechó el desconcierto para atacar de forma oportunista y cambiar el ritmo del encuentro. El cierre vino después de una distracción cerca de las cuerdas que permitió a Alice conectar su ataque final y robarse la victoria en uno de los finales más polémicos de la noche.
- The Brothers Of Funstruction (Ruffo The Clown & Yabo The Clown) vencieron por DQ a PCO & Steven Flowe (con The Ring Rat). El momento más impactante ocurrió cuando el combate perdió completamente el control. PCO comenzó a destruir todo a su alrededor tras una serie de provocaciones de los payasos, mientras Steven Flowe intentaba mantener el enfoque. La situación explotó cuando el árbitro detectó el uso ilegal de objetos y la interferencia constante alrededor del ring. La descalificación otorgó la victoria a Brothers Of Funstruction, pero el verdadero recuerdo del combate fue la imagen de PCO completamente fuera de sí, atacando indiscriminadamente después de sonar la campana.