Primer vistazo: Cartelera Clash in Italy | 31 de mayo 2026

Clash in Paris se emitió desde la Paris La Défense Arena, en París, Francia, y entre otras cosas vimos a Seth Rollins retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

► En el episodio de Clash in Paris vimos:

  1. Roman Reigns venció a Bronson Reed (***)
  2. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatt Sicks retuvieron ante The Street Profits (***)
  3. CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch retuvo ante Nikki Bella (** 1/2)
  4. GOOD OL’ FASHIONED DONNYBROOK MATCH: Rusev venció a Sheamus (*** 1/2)
  5. John Cena venció a Logan Paul (****)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins retuvo ante LA Knight vs. CM Punk vs. Jey Uso

► Cartelera Clash in Italy | 31 de mayo 2026

WWE estará el domingo 31 de mayo 2026 en la Inalpi Arena en Turín, Italia, coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.

  • CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther 
Información del Evento
Fecha Domingo 31 de mayo de 2026
Hora (CDMX) 6:00 PM
Transmisión Netflix
Sede Inalpi Arena, Turín, Italia
Capacidad 18,000 espectadores

 

