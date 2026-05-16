Primer vistazo: Cartelera Clash in Italy | 31 de mayo 2026

Clash in Paris se emitió desde la Paris La Défense Arena, en París, Francia, y entre otras cosas vimos a Seth Rollins retener el Campeonato Mundial de Peso Completo.
► En el episodio de Clash in Paris vimos:
- Roman Reigns venció a Bronson Reed (***)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatt Sicks retuvieron ante The Street Profits (***)
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: Becky Lynch retuvo ante Nikki Bella (** 1/2)
- GOOD OL’ FASHIONED DONNYBROOK MATCH: Rusev venció a Sheamus (*** 1/2)
- John Cena venció a Logan Paul (****)
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Seth Rollins retuvo ante LA Knight vs. CM Punk vs. Jey Uso
► Cartelera Clash in Italy | 31 de mayo 2026
WWE estará el domingo 31 de mayo 2026 en la Inalpi Arena en Turín, Italia, coliseo que tiene una capacidad para 18,000 personas.
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Gunther
|Información del Evento
|Fecha
|Domingo 31 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|6:00 PM
|Transmisión
|Netflix
|Sede
|Inalpi Arena, Turín, Italia
|Capacidad
|18,000 espectadores