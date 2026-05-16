Rating AEW Dynamite 13 mayo 2026: audiencia y cifras

AEW Dynamite del 13 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Dentro de los segmentos y combates se destaca que Darby Allin retuvo el Campeonato Mundial AEW.

Las luchas presentadas fueron:

Orange Cassidy, Adam Copeland, Christian Cage, Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Cash Wheeler, Dax Harwood, Tommaso Ciampa, Clark Connors y David Finlay (**** 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a WestBrook (* 1/2) CAMPEONATO TNT: Kevin Knight retuvo ante Brian Cage (****) Will Ospreay venció a Ace Austin (****) Jamie Hayter, Alex Windsor e Hikaru Shida vencieron por DQ a Thekla, Skye Blue y Julia Hart (****) CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO AEW: Darby Allin (c) retuvo ante Konosuke Takeshita (*****)

► Audiencia AEW Dynamite 13 de mayo 2026

El programa promedió 585.000 espectadores, lo cual está por encima con relación a los 509.500 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,10, un aumento con respecto a la calificación de 0,08 del programa de la semana pasada.

No se han revelado las cifras de audiencia en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

En lo que respecta a comparaciones específicas, las dos primeras horas del programa de tres horas de la semana pasada, que se denominó Dynamite, atrajeron a 590.000 espectadores y obtuvieron un rating de 0,10.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 14 de mayo de 2025 el programa atrajo 682.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,17 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 15 de mayo de 2024, Dynamite, atrajo a 672.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,23.

El episodio de AEW Dynamite continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.