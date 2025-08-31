WWE CLASH IN PARIS | Resultados en vivo | John Cena vs. Logan Paul

Cobertura y resultaos WWE CLASH IN PARIS | John Cena vs. Logan Paul

WWE CLASH IN PARIS .— En Money in the Bank, John Cena se asoció con Logan Paul para enfrentar a Cody Rhodes y Jey Uso, pero cayeron derrotados. Semanas después, el 8 de agosto en SmackDown, Cena apareció después de volver al camino del bien, reflexionando sobre su trayectoria y lanzando un reto abierto. Logan Paul respondió al desafío y, tras un intenso intercambio verbal, Cena buscó enfrentarlo esa misma noche. Sin embargo, Paul rechazó la idea inmediata y lo retó a un combate en Clash in Paris, propuesta que Cena aceptó sin dudar. El ídolo máximo de una generación busca cerrar su carrera con momentos memorables, así que en su última aparición en París enfrentará a la figura mediática que ha sabido abrirse paso en WWE y que quiere demostrar que puede vencer a uno de los más grandes de todos los tiempos en un escenario internacional. La acción de WWE se emite desde Paris La Défense Arena, en París, Francia.

El cartel de WWE Clash in Paris es:

WWE Clash in Paris

WWE CLASH IN PARIS.

 

 

 

 

 

