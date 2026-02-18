ÚLTIMA HORA: WWE celebrará Clash in Italy en mayo 2026

WWE continúa con la expansión global de su producto, al realizar eventos premium fuera de los Estados Unidos en los últimos años: Arabia Saudita, Reino Unido, Francia, Puerto Rico, Alemania, Australia, son varios de los países que han albergado este tipo de eventos en este nuevo régimen de la compañía, y en este 2026 la tendencia seguirá igual.

► WWE realizará primer evento premium en Italia

El primer Evento Premium en Vivo de la WWE en Italia ya es oficial, y Triple H acaba de anunciarlo. Tras meses de rumores sobre llevar un evento de este tipo en Italia en 2026, Triple H recurrió a su cuenta de X este miércoles para confirmar los detalles. El evento se llamará Clash in Italy y está programado para el domingo 31 de mayo de 2026 en el Inalpi Arena de Turín, Italia.

“Por primera vez, un Evento Premium en vivo de la WWE se celebrará en Italia. Forma parte de una gran gira europea de mayo a junio. ¡Italia, listos!”.

El anuncio confirma lo que previamente se había informado como una fecha proyectada para el evento internacional de la WWE posterior a WrestleMania, y ahora es oficial. Así, Italia se une a la creciente lista de destinos globales que albergan importantes espectáculos en estadios y arenas de la WWE.

Clash in Italy formará parte de una gira europea más amplia que se extenderá de mayo a junio, ampliando aún más la estrategia global de la WWE, y que probablemente traiga consigo algún episodio de Raw o SmackDown. Con el Inalpi Arena de Turín confirmado como sede, el primer evento premium en vivo de la WWE en Italia ya es una realidad.