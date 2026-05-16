AEW Collision 16 de mayo 2026 | Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver AEW COLLISION 16 de mayo 2026 | Darby Allin vs. Sammy Guevara

Hoy sábado 16 de mayoAEW Collision se emitirá grabado desde el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland. Será otra gran noche con luchas de alto impacto. AEW Collision presentará este sábado dos defensas titulares importantes rumbo a Double or Nothing 2026, con Darby Allin enfrentando a Sammy Guevara y Willow Nightingale poniendo en juego el Campeonato TBS ante Red Velvet.

►La semana pasada en AEW Collision

  1. CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2)
  2. Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vencieron a Ruthie Slay y Rachel Ley (* 1/2)
  3. ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Kiran Grey (**)
  4. CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante PAC (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026

Cobertura y resultados AEW COLLISION 16 de mayo 2026 | Darby Allin vs. Sammy Guevara
AEW COLLISION 16 de mayo 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Sammy Guevara.
  • CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Red Velvet.
  • The Opps (Samoa Joe y Anthony Bowens) vs. The Lethal Twins (Jay Lethal y Lee Johnson).
  • The Conglomeration vs. Shane Taylor Promotions.
  • ELIMINATOR MATCH: Divine Dominion (c) vs. ????

AEW continúa construyendo varias rivalidades importantes rumbo a Double or Nothing 2026. MJF también podría aparecer antes de su lucha de Cabellera vs. Campeonato ante Darby Allin en Double or Nothing.

Luchadores anunciadas para AEW Collision

  • Darby Allin
  • Sammy Guevara
  • Willow Nightingale
  • Red Velvet
  • Samoa Joe
  • Mark Briscoe

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026
Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT
Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Wicomico Civic Center (Salisbury, Maryland, Estados Unidos)

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW
Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW
Panamá 19:00 ViX / MyAEW
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW
Chile 21:00 ViX / MyAEW
Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW
Reino Unido — Londres 01:00 (17 mayo) MyAEW / ITV
España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (17 mayo) DAZN / MyAEW
Japón 09:00 (17 mayo) MyAEW
Australia — Sídney 11:00 (17 mayo) MyAEW
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (17 mayo) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.

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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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