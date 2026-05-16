Hoy sábado 16 de mayo, AEW Collision se emitirá grabado desde el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland. Será otra gran noche con luchas de alto impacto. AEW Collision presentará este sábado dos defensas titulares importantes rumbo a Double or Nothing 2026, con Darby Allin enfrentando a Sammy Guevara y Willow Nightingale poniendo en juego el Campeonato TBS ante Red Velvet.

#AEWCollision

8/7c, TNT + HBO Max

TONIGHT! AEW World Title@DarbyAllin vs @SammyGuevara «Everybody’s favorite pillar» Guevara has four wins over Allin throughout their history, but The Spanish God aims to get his biggest win when he collides vs Darby, TONIGHT! pic.twitter.com/gEzUnTLjED — All Elite Wrestling (@AEW) May 16, 2026

►La semana pasada en AEW Collision

CAMPEONATO NACIONAL AEW: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (*** 1/2) Divine Dominion (Megan Bayne y Lena Kross) vencieron a Ruthie Slay y Rachel Ley (* 1/2) ‘Speedball’ Mike Bailey venció a Kiran Grey (**) CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) retuvo ante PAC (**** 1/2)

► Momentos clave

Don Callis apareció para distraer al réferi, momento que aprovechó Ricochet para golpear a Perry con un palo de golf. Davis pudo así terminar a su rival , cubriéndolo para ganar el título y convertirse en el nuevo Campeón Nacional AEW.

, cubriéndolo para ganar el título y convertirse en el nuevo Campeón Nacional AEW. Marina Shafir le pasó a PAC el cinturón de campeonato, pero con el réferi distraído, Allin fauleó a PAC, lo golpeó con el título y lo remató para retener.

► Cartelera AEW Collision 16 de mayo 2026

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin (c) vs. Sammy Guevara.

Darby Allin (c) vs. Sammy Guevara. CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale (c) vs. Red Velvet.

Willow Nightingale (c) vs. Red Velvet. The Opps (Samoa Joe y Anthony Bowens) vs. The Lethal Twins (Jay Lethal y Lee Johnson).

The Conglomeration vs. Shane Taylor Promotions.

ELIMINATOR MATCH: Divine Dominion (c) vs. ????

AEW continúa construyendo varias rivalidades importantes rumbo a Double or Nothing 2026. MJF también podría aparecer antes de su lucha de Cabellera vs. Campeonato ante Darby Allin en Double or Nothing.

Luchadores anunciadas para AEW Collision

Darby Allin

Sammy Guevara

Willow Nightingale

Red Velvet

Samoa Joe

Mark Briscoe

► ¿Dónde ver AEW Collision en vivo?

Fecha: sábado 16 de mayo de 2026

Horario anunciado en EE. UU.: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT

Horario de referencia: 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México)

Sede: Wicomico Civic Center (Salisbury, Maryland, Estados Unidos)

Región / Ciudad Hora local Plataforma México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TNT / Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TNT / Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TNT / Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TNT / Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / MyAEW Centroamérica 18:00 ViX / MyAEW Panamá 19:00 ViX / MyAEW Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / MyAEW Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / MyAEW Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / MyAEW Chile 21:00 ViX / MyAEW Argentina, Uruguay, Brasil 21:00 ViX / MyAEW Reino Unido — Londres 01:00 (17 mayo) MyAEW / ITV España, Francia, Alemania, Italia 02:00 (17 mayo) DAZN / MyAEW Japón 09:00 (17 mayo) MyAEW Australia — Sídney 11:00 (17 mayo) MyAEW Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (17 mayo) MyAEW

AEW está migrando su distribución internacional de Thriller TV hacia su plataforma MyAEW. La disponibilidad puede variar según el país.