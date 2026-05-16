Resultados Lucha Libre Rebelión: Copa Niño Anónimo 2026

El que se espera quede consolidado como torneo por antonomasia del pancracio español, la Copa Niño Anónimo de Lucha Libre Rebelión, tuvo su segunda entrega este pasado 2 de mayo, desde el Dinamis Esport en Barcelona.

Ocho gladiadores buscaron llevarse el trofeo a casa y de paso, una oportunidad por el Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión en el evento Apuesta Final: Caldera, Gin El Libertario, Goldenboy Santos, Iker Navarro, Joey Torres, Lacayo Sureño, Pol Badía y Sito Sánchez.

La Copa Niño Anónimo 2026 puede verse íntegra, de manera gratuita, en el canal de YouTube de Lucha Libre Rebelión.

► El hijoput* anónimo

Tras la entrada en escena de la Copa Niño Anónimo y de los participantes como mandan los cánones, Gin El Libertario, rudazo, atacó a Lacayo Sureño, dando paso al primer duelo del torneo.

PRIMERA RONDA DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Lacayo Sureño derrotó a Gin El Libertario. Ya había mala sangre entre estos dos, especialmente desde que El Libertario mencionara el fallecimiento del padre de Lacayo durante el acto de presentación de la Copa Niño Anónimo días antes. Y Lacayo, impulsado por el público, se repuso del asalto inicial, sacando su Papel, Piedra.. pero cuando iba a llegar la Tijera, TJ Charles interfirió, permitiendo que El Libertario contratacara, y con un Martinete, pareciera truncar las aspiraciones de su rival. Pero Lacayo no sucumbió al pin, así que Charles cedió a su colega un puño americano sin que la réferi Daphne lo viera. Afortunadamente, El Libertario acabó golpeando a Charles y se hizo justicia. Lacayó se sacó entonces su Tijera, seguida de su Vader Bomb, y puso de espaldas planas al enemigo de la rebelión. ♠♠♠

PRIMERA RONDA DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Goldenboy Santos derrotó a Sito Sánchez. Nada más empezar, hubo duelo de machetazos. Sánchez tomó ventaja, pero Santos lo atrapó cuando el español caía con un Tope suicida y lo lanzó contra la orilla del ring, tomando entonces el control. La respuesta de Sánchez vino al evitar un Súperplex con una tremenda Powerbomb. Seguidamente, hubo nuevo intercambio de pareceres, pero ahora añadiendo cabezazos, codazos y forearms. Un Lariat de Sánchez provocó el primer 2.99 de la lucha. Un Destroyer, el segundo. Ya el tercero vino tras otro Lariat, pero de Santos. Así que este recurrió a un Martinete para, ahora sí, conseguir que llegara el 3. Mencionaron los comentaristas que Santos venía de participar en Gran Hermano (versión lusa). No parece que el luchador acusara el desgaste en las piernas. ♠♠♠1/2

PRIMERA RONDA DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Iker Navarro derrotó a Pol Badía. Aunque se trataba de un rudo vs. rudo, el público se posicionó claramente en favor de Navarro. Y aún así, «el Cazador» quiso dirigirse a la mesa de comentarios para decir que sentía tremenda repulsión hacia el respetable (nótese que he empleado un eufemismo). Navarro se mofó de la Genki-dama de Badía y a continuación se grabó bailando en TikTok, como haría la mismísima «Fiera de la noche». Tal afrenta fue ya insoportable para Badía, que se lanzó con todo contra Navarro, pero el combo Disaster Kick y Rodillazo volador no le dio la victoria. Badía quiso motivarse con undirecto en TikTok de cosecha propia (rechacen imitaciones) y el réferi le requisó el trípode, con el móvil incluido. Cuando el árbitro estaba en sus labores, Navarro hizo la de Eddie Guerrero, fingiendo que Badía le había endosado un silletazo, y Badía, en respuesta, se puso el arma del delito en el cuello, fingiendo también haber sido atacado. El árbitro no se tragó la pantomima, y al sacar la silla del ring, Navarro aprovechó para golpear el otro trípode de Badía y rematarlo con su Meteora en la nuca. Vía pin, Navarro pasó a semifinales. ♠♠♠1/4

PRIMERA RONDA DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Joey Torres derrotó a Caldera. Torres quiso ir de tú a tú con Caldera en golpeo. Mala estrategia. Sólo su dinamicidad le permitió consumar algunas ofensivas, hasta que Caldera se repuso e impuso. Y de nuevo, Torres pretendió sacar su cara «strong style», para acabar precisamente con la cara casi rota. Por otra parte, no tenía mucho más margen el Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión, ante la inviabilidad de aplicarle algún Súplex o Driver a su rival, dado el tonelaje de este. Y con todo, Torres intentó una Powerbomb, para ser seguidamente zarandeado por los aires cual Yoshihiko. En el último compás, sin embargo, pudo hacerlo, porque se zafó de un intento de Superplex, y desde el esquinero, bajó al «Prospecto» con una Powerbomb. Ya grogui, Caldera se comió el Cutter y el Sacacorchos de Torres y fue puesto de espaldas planas. Buen duelo, el más largo de la velada, pese a que algunos puntos carecieran de psicología. ♠♠♠1/2

Lucha Libre Rebelión recordó que en el fin de semana de la visita de WWE a Barcelona, unirá fuerzas con Tyris Wrestling para celebrar Alianza (28 de junio) y Pressing Catch (30 de junio), ambos shows desde el Ateneu Hortenc de la Ciudad Condal.

SEMIFINAL DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Lacayo Sureño derrotó a Goldenboy Santos. Antes de que sonara la campana de inicio, Lacayo ya reconoció a los presentes que necesitaría de su apoyo para poder doblegar a semejante maromo. Y Santos quiso finiquitar la lucha por la vía rápida, lanzando varias movidas poderosas a las que Lacayo tuvo que hacer frente intentando no acabar muy defenestrado. Santos, sabiéndose superior, decidió jugar con su comida y Lacayo se revolvió, aplicándole su Piedra, Papel y Tijera; esta última desde la segunda cuerda. Lacayo fue entonces a por la Vader Bomb, Santos lo recibió con las rodillas y le obsequió con su Martinete. Pero el veterano no cayó ante el remate que finiquitó a Sito Sánchez en primera ronda. Santos, desesperado, buscó una movida aérea, Lacayo la esquivó y enganchó al lisboeta en un paquetito para el súbito pin. ♠♠♠ Santos no se lo podía creer, y cuando parecía mascarse la paliza poscombate, acabó alzando el brazo derecho de Lacayo.

SEMIFINAL DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Iker Navarro derrotó a Joey Torres. Lucha crucero en toda regla, y no ya por el peso de los implicados, sino por la velocidad de crucero que tuvo desde el primer segundo, amén de una cantidad de alternativas que la convirtieron en la más pareja del torneo. Difícil llenar 11 minutos con mayor cantidad de movidas. Navarro demostró su resiliencia «kickeando» tras el Cutter y el Sacacorchos de Torres, combinación que puso fin a la estancia de Caldera en el torneo. Luego de cierta pugna en el esquinero, Torres incidió en su propósito con un Spanish Fly, pero Navarro sacó fuerzas de flaqueza y le lanzó un brutal Lariat, para que Torres volviera a la carga con un Destroyer y Navarro replicara Superkick mediante. Todo, en una secuencia que haría tirarse de los pelos a Jim Cornette. Navarro había mostrado un pundonor admirable durante toda la semifinal, hasta que empujó al réferi para que Torres se desequilibrara del esquinero y a continuación se valió del Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión para tumbar al Blacklisteño. Y como su Meteora sobre la nuca no fue suficiente, aplicó su Package Powerbomb, tras el que cubrió a Torres. ♠♠♠3/4

En las postrimerías del encuentro, Axiom salió a escena, ante la locura del Dinamis Esport, y mostró sus respetos a Joey Torres. Una treta: debajo de la máscara se escondía Martí Ubach, quien pateó las partes pudendas de Torres y aprovechó para canjear su medallón logrado en Catena Pvgna. La guarrería mejor conjuntada que he visto últimamente en la escena española.

CAMPEONATO MUNDIAL DE LUCHA LIBRE REBELIÓN: Martí Ubach derrotó a Joey Torres (c) para ganar el título. Una patada y el Driver hicieron que por segunda vez en apenas cinco minutos, Torres sucumbiera a una cuenta de tres. Ubach se convierte en el segundo portador del oro, tras poner fin a un reinado inaugural de 293 días. ♠♠1/2

LUCHA A SEIS BANDAS: Lucio derrotó a Enriquecido, Sebastián Álvarez, Abril De La Plata, TJ Charles y Nathan De Wind. Muy dinámica lucha, donde todos intentaron hacer lo máximo posible en los seis minutos de los que dispusieron. Enriquecido, monstruo destructor del choque, acabó tumbado por una Powerbomb de De La Plata y rematado por una Swanton Bomb de Álvarez. Y antes de que Álvarez cubriera a Enriquecido, «el Huracán» fue sacado del ring por Lucio, que le robó el pin. ♠♠♠1/4

FINAL DE LA COPA NIÑO ANÓNIMO 2026: Lacayo Sureño derrotó a Iker Navarro. Antes del inicio oficial, Navarro atacó a Lacayo con un DDT sobre la rampa de entrada, hundiendo la plataforma. «Spot» que supuso un extra de drama, por si hacía falta. Lacayo aguantó un Lariat y una Guillotina, se sacó un Súplex y de nuevo, su Piedra, Papel y Tijera. 1, 2 y 3. Apenas tres minutos de final que supieron a poco, aunque la psicología pudiera hacer lucir lógico un desenlace presuroso dado el desgaste de los protagonistas. ♠♠1/2

Como epílogo, casi todos los participantes del torneo subieron al ring para felicitar a un emocionado Lacayo y se mostró un vídeo donde A-Kid se disculpaba por no poder haber asistido al show y felicitaba al ganador, instándole a ganar el Campeonato Mundial de Lucha Libre Rebelión en Apuesta Final. Por último, micro en mano, Lacayo dijo no ser el mejor luchador de España, pero aseguró que seguiría dando guerra mientras alguien se emocionara con sus combates. Amén.

⇒ ¿A quién no le va a gustar un Lacayo Sureño de nuevo en activo para conjuntar el mayor logro de su carrera y de paso disponer una revancha contra Martí Ubach, quien propiciara su retiro, ahora nuevo Campeón Mundial de Lucha Libre Rebelión tras una estratagema memorable? Con todo, espero que en los próximos años, la Copa Niño Anónimo sea definitivo sinónimo de trampolín para pujantes talentos, en la línea de su primera edición (ganada por Zozaya; hoy Romeo Moreno en WWE), así como del 16 Carat Gold o del Super Strong Style16.

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