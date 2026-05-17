Primer vistazo: Cartelera AEW Collision 23 de mayo 2026

AEW Collision se presento en el Wicomico Civic Center en Salisbury, Maryland, y entre otras cosas vimos a Darby Allin retener el Campeonato Mundial AEW.
► En el episodio de AEW Collision del 16 de mayo vimos:
- The Conglomeration vencieron a Shane Taylor Promotions (***)
- CAMPEONATO TBS: Willow Nightingale retuvo ante Red Velvet (***)
- Anthony Bowens y Samoa Joe vencieron a Jay Lethal y Lee Johnson (***)
- Divine Dominion vencieron a Allie Katch y Kaia McKenna (*)
- Mark Davis y The Dogs vencieron a The Rascalz (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Darby Allin retuvo ante Sammy Guevara (*** 1/2)
- Willow Nightingale retiene el Campeonato TBS tras una guerra ante Red Velvet
- Darby Allin sobrevive a Sammy Guevara y retiene el Campeonato Mundial AEW
► Cartelera AEW Collision 23 de mayo 2026
El próximo episodio de AEW Collision se presentará el 23 de mayo 2026 en la Cross Insurance Arena en Portland, Maine (anteriormente conocido como Cumberland County Civic Center) coliseo con capacidad para 9,500 aficionados.
- No hay combates anunciados
|Información del Evento
|Fecha
|Sábado 23 de mayo de 2026
|Hora (CDMX)
|7:00 PM
|Transmisión
|TBS / HBO Max (Estados Unidos) | Fox Sports MX (México)
|Sede
|Cross Insurance Arena Portland, Maine
|Capacidad
|9,500 espectadores