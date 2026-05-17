Primer vistazo: Cartelera LUCHA LIBRE AAA 23 de mayo 2026

Lucha Libre AAA se presentó el sábado 16 de mayo 2026 en el Auditorio Jose Maria Arteaga en Querétaro, Querétaro, y entre otras cosas vimos el regreso de Galeno a las filas de AAA.

► En el episodio de Lucha Libre AAA del 16 de mayo vimos:

La Parka y Mr. Iguana vencieron a Money Machine (Colmillo de Plata y Garra de Oro) vs. Nueva Generación Dinamita (Forastero y Sansón) vs. Tokyo Bad Boys (Nobu y Takuma) (***) Galeno venció a Chris Carter y Drago (**) Julius y Brutus Creed vencieron a El Fiscal y Aerostar (** 1/2)

► Cartelera Lucha Libre AAA 23 de mayo 2026

El próximo episodio de Lucha Libre AAA se presentara el 23 de mayo 2026 en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México. arena con capacidad para 5,242 aficionados.

No hay combates anunciados todavía