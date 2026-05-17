Resultados Pro Wrestling Euskadi: En La Terminal 2

Tras un par de shows durante la Japan Weekend de Bilbao (Euskadi, España), Pro Wrestling Euskadi celebró su tercer evento «canon» propiamente dicho de 2026: En La Terminal 2, el pasado 1 de mayo, desde la Fábrica de Industria Cultural y Creativa conocida como La Terminal, en Bilbao.

El plato fuerte de la cita fue una nueva defensa del Campeonato PWE de Euskal Herria por parte de Herio, quien tuvo que enfrentarse al argentino Lucio, gladiador cada día con mayor presencia en la escena ibérica.

Completando el cartel, Ricky Barceló vs. Guti, El Sindicato de la Lucha (Rente y Xakao) vs. Peso Muerto (Patxi y Desmond), Cavazanjas (Bellako y Estoiko) vs. Ángel Riego y Magno, una lucha a tres bandas entre Luis, McLovin y The Anvil, además del regreso de Romero El Madero, quien en Urtemuga 2 perdió ante Guti y tuvo que dejar la Guardia Civil.

► El Sol de Euskadi

Romero El Madero derrotó a Txon Gazte.

Ángel Riego y Magno derrotaron a Cavazanjas (Bellako y Estoiko).

Guti derrotó a Ricky Barceló.

LUCHA A TRES BANDAS: The Anvil derrotó a Luis y McLovin.

Peso Muerto (Patxi y Desmond) derrotaron a El Sindicato de la Lucha (Rente y Xakao).

CAMPEONATO PWE DE EUSKAL HERRIA: Herio (c) derrotó a Lucio para retener el título. Herio sumó su sexta defensa del oro desde que lo conquistara en Urtemuga 2.