Raw impulsa la nueva era global de WWE en 2026 mientras Netflix redefine la audiencia semanal

Las cifras de audiencia de WWE en 2026 dejaron un cambio claro desde el inicio del año: Raw pasó a convertirse en el principal motor semanal de la empresa gracias a Netflix, una plataforma que ya le da un alcance global superior al de su modelo televisivo tradicional en Estados Unidos, según los datos facilitados por Win Sports.

El primer episodio de Raw del año, emitido el 5 de enero, arrancó con 3,2 millones de visualizaciones globales en Netflix durante sus primeros siete días. La edición del 19 de enero bajó a 2,5 millones, pero esa caída inicial no se transformó en una tendencia negativa. Al contrario, el programa encontró una franja bastante estable en las semanas siguientes y consolidó una base internacional de audiencia. Hasta el 23 de marzo, los 10 episodios más recientes incluidos en las listas de Netflix promediaron 2,89 millones de visualizaciones en todo el mundo y 5,37 millones de horas vistas, con registros semanales moviéndose entre 2,7 y 3,2 millones. El 6 de abril, Raw volvió a marcar 2,9 millones de visualizaciones y 5,5 millones de horas consumidas, suficiente para colocarse en el sexto puesto del ranking global de series de habla inglesa de Netflix.

Ese dato refuerza el verdadero alcance del cambio. Lo más llamativo no fue solo el pico del estreno, sino la capacidad del show para mantenerse cerca de los 3 millones de visualizaciones bien entrado el primer trimestre. Durante la semana del 23 de marzo, Raw fue sexto a nivel global, tercero en Estados Unidos y apareció en el top 10 de Netflix en 20 países, una señal de que la marca ha ganado una presencia internacional mucho más constante semana a semana.

Mientras Raw lideró la expansión global de WWE en streaming, SmackDown siguió siendo el producto televisivo más fuerte de la compañía en el mercado estadounidense. La edición del 3 de abril en USA Network reunió a 1,508 millones de espectadores y logró un rating de 0,43 entre adultos de 18 a 49 años. Una semana después, SmackDown registró 1,412 millones de espectadores y un 0,36 en la misma franja, cifra que aun así le permitió compartir el primer puesto en cable esa noche dentro del grupo demográfico más valioso para los anunciantes. Los primeros datos del segundo trimestre también mostraron a SmackDown con una media de 1,508 millones de espectadores, un 2% más que en el mismo tramo de 2025, mientras que su promedio entre 18 y 49 años creció un 5% interanual.

NXT, en cambio, se movió en una escala mucho menor y con señales más débiles. El episodio del 14 de abril en The CW alcanzó 584 000 espectadores y un 0,09% en adultos de 18 a 49 años. Su promedio en lo que iba del trimestre se situó en 594 000 espectadores, un 12% por debajo del segundo trimestre de 2025, mientras que su media de 0,08 en la demografía principal representó una caída interanual del 47%.

Más allá de sus programas semanales en directo, WWE mantuvo una huella digital masiva. En 2026, su canal de YouTube supera los 75 millones de suscriptores y acumulaba más de 56 mil millones de visualizaciones históricas, una escala que amplía aún más el alcance de la empresa por fuera de Raw, SmackDown y NXT.