NJPW: Resultados «Best of the Super Jr. 33» Día 2 -Triunfos mexicanos

New Japan Pro Wrestling llegó al Esforta Arena Hachioji para la segunda jornada del torneo «Best of the Super Jr. 33«.
► «Best of the Super Jr. 33» Día 2
El joven mexicano Valiente Jr. hizo su debut en la competencia imponiéndose a Daiki Nagai para sumar sus primeros puntos.
Ryusuke Taguchi ligó su segundo resultado positivo, esta vez ante Master Wato, quien aún no suma puntos.
YOH sostuvo una intensa batalla ante Jakob Austin Young, la que terminó llevándose tras un vertiginoso cierre.
Robbie X se repuso del descalabro de la primera fecha y pasó sobre Francesco Akira luego de un combate plagado de intensos castigos.
Daisuke Sasaki de DDT continúa con buen paso y ligó su segundo triunfo dominando a KUSHIDA.
Jun Kasai representó un serio desafío para Titán, ya que lo atacó con sillas e intentó herirlo con brochetas de bambú, pero el mexicano se las arrebató y no dudó en clavarlas en la frente del japonés extremo. Al final, Titán inmovilizó a su rival con la Inmortal para sumar cuatro tantos.
Usando varias de sus triquiñuela, SHO logró dominar a Robbie Eagles para ligar su segundo resultado positivo.
En un intenso encuentro, Kosei Fujita consiguió doblegar a Nick Wayne, sorprendiéndolo cuando Wayne intentaba su movimiento final, el que revirtió Fujita con un Thrill Ride para la primera derrota del estadounidense.
En el turno estelar, El Desperado y Taiji Ishimori desplegaron lo mejor de su gran arsenal luchístico en un combate recio. Despy centró sus ataques en las extremidades inferiores de su oponente para minarlo y en un momento determinado lo sometió con la Numero Dos para sumar sus primeras unidades.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 16.05.2026
Esforta Arena Hachioji
1,076 Espectadores
1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Valiente Jr. [2] venció a Daiki Nagai [0] (4:50) con un Valiente Special.
2. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ryusuke Taguchi [4] venció a Master Wato [0] (2:10) con un Recientemente Cutback.
3. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [2] venció a Jakob Austin Young [0] (5:18) con la DIRECT DRIVE.
4. Best of the Super Jr. – Grupo A: Robbie X [2] venció a Francesco Akira [0] (8:53) con la EXECUTE.
5. Best of the Super Jr. – Grupo B: Daisuke Sasaki [4] venció a KUSHIDA [2] (7:17) con la Mistica-Style Cross Facelock.
6. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [4] venció a Jun Kasai [0] (9:08) con la Immortal.
7. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [4] venció a Robbie Eagles [0] (12:10) con un Shock Arrow.
8. Best of the Super Jr. – Grupo A: Kosei Fujita [4] venció a Nick Wayne [2] (11:38) con un Thrill Ride.
9. Best of the Super Jr. – Grupo B: El Desperado [2] venció a Taiji Ishimori [2] (15:01) con la Numero Dos.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Kosei Fujita [4]
-. Ryusuke Taguchi [4]
-. Titan [4]
4. Nick Wayne [2]
-. Valiente Jr. [2]
-. Robbie X [2]
7. Jun Kasai [0]
-. Daiki Nagai [0]
-. Master Wato [0]
-. Francesco Akira [0]
Grupo B:
1. Daisuke Sasaki [4]
-. SHO [4]
3. KUSHIDA [2]
-. Taiji Ishimori [2]
-. Hyo [2]
-. YOH [2]
-. El Desperado [2]
8. Robbie Eagles [0]
-. Jakob Austin Young [0]
-. Yoshinobu Kanemaru [0]