Lo bueno y lo malo de AEW COLLISION 16 de mayo 2026

AEW COLLISION 16 DE MAYO 2026.— Este sábado vimos un nuevo episodio de AEW Collision, cuyo estelar vimos a Darby Allin derrotar a Hook para retener en el Campeonato Mundial AEW.

AEW COLLISION 16 DE MAYO 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Collision.

LO MALO

► 1- La lucha de Divine Domination

Una lucha bastante corta (un squash) de la que no podemos destacar mayor cosa, más que Divine Domination siguiendo adelante con sus retos cortos. La típica lucha de relleno de Collision.

LO BUENO

► 2- Mark Davis y The Dogs vs. The Rascalz

Los Rascalz son un gran trío, pero The Dogs han tenido problemas para ganar, y ha sido difícil tomarlos en serio después de tantas derrotas. Por eso, una victoria como esta puede ser clave para que retomen el buen camino. Un final de partido verdaderamente emocionante.

► 1- Darby Allin vs. Sammy Guevara

No convenció del todo que Darby se zafara de la cuenta de dos tras recibir un Swanton desde una escalera que lo atravesó con una mesa, pero la forma en que se retrasó la ejecución del golpe, al no poder mantener el Scorpion Deathlock, estuvo bien. Esto siguió la línea de las recientes defensas de Darby, en las que recibió un castigo tremendo y apenas logró una victoria relámpago. Es ligeramente menos efectivo cuando Sammy Guevara no ha tenido mucha relevancia en el panorama de AEW últimamente, pero no se puede negar que trabajan muy bien juntos.