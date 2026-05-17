Ronda Rousey sometió en segundos a Gina Carano en el esperado duelo de leyendas

El esperado enfrentamiento entre Ronda Rousey y Gina Carano finalmente se hizo realidad. Dos de las máximas figuras históricas de las artes marciales mixtas femeniles regresaron del retiro para protagonizar una pelea que durante años fue soñada por los aficionados.

Aunque ambas ya estaban alejadas de la competencia profesional desde hace tiempo, tanto Rousey como Carano dejaron claro que su legado seguía intacto al salir con intensidad desde el primer segundo de la pelea.

Gina Carano intentó tomar la iniciativa con un golpe de poder, pero Ronda Rousey reaccionó rápidamente con un derribo. Carano trató de defenderse con un candado, aunque cometió el error de soltar la posición, situación que fue aprovechada de inmediato por la ex campeona de UFC.

Momentos claves

Rousey conectó un par de golpes antes de atrapar el brazo de su rival para aplicar un armbar perfecto. Gina no tuvo otra opción más que rendirse apenas a los 17 segundos de combate.

¿Qué pasará ahora?

Tras esta victoria, ambas se abrazaron y Ronda le agradeció haber sido una pionera y haberla motivado para entrar a las MMA. Además, ambas peleadoras aseguraron que ya no volverán a pelear, pues su etapa en este deporte ya temrinó.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

