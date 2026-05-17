Bayley, Lola Vice y La Catalina enfrentarán a Las Tóxicas en AAA Noche de los Grandes

Lucha Libre AAA hizo oficial uno de los combates más llamativos para Noche de los Grandes, evento que se celebrará el próximo 30 de mayo de 2026 en la Arena Monterrey.

La empresa anunció un enfrentamiento de tercias donde Bayley, Lola Vice y La Catalina unirán fuerzas para enfrentar al poderoso grupo heel Las Tóxicas, integrado por Flammer, Maravilla y La Hiedra.

Así comenzó la rivalidad rumbo a AAA Noche de los Grandes

La rivalidad explotó durante el episodio del 9 de mayo, noche en la que La Catalina hizo su debut oficial dentro de la empresa.

Tras conseguir una victoria sobre Jessy Jackson, la luchadora fue atacada sorpresivamente por Las Tóxicas, quienes dejaron claro que no estaban dispuestas a permitir una nueva estrella dentro de la división femenil.

La situación cambió rápidamente cuando Lola Vice apareció para respaldar a La Catalina y enfrentarse al grupo rudo. Sin embargo, el momento que hizo explotar a la Arena fue el inesperado regreso de Bayley, quien apareció para equilibrar la balanza y dejar en claro su alianza con las técnicas.

► Bayley encabeza un poderoso equipo femenil

La presencia de Bayley ha generado enorme expectativa entre los aficionados debido al impacto mediático que representa la estrella de WWE.

Por su parte, Lola Vice llega como una de las luchadoras más dominantes del momento gracias a su agresivo estilo basado en striking y artes marciales mixtas.

On May 30 at Noche de los Grandes, La Catalina, Lola Vice and Bayley will battle Las Tóxicas in a huge six-woman tag team match 👊👊👊 pic.twitter.com/H6NNbNS3cc — WWE (@WWE) May 17, 2026

Mientras tanto, La Catalina buscará consolidarse rápidamente dentro de AAA luego de un debut que dejó muy buenas sensaciones entre el público.

Enfrente tendrán a la Reina de Reinas y sus aliadas, quienes quieren dejar fuera de acción a cualquiera que sea un peligro para el título de Flammer.