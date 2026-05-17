Rey Fénix retará a Laredo Kid por el Campeonato Crucero AAA

Lucha Libre AAA hizo oficial uno de los combates más esperados de las últimas semanas: Rey Fénix enfrentará a Laredo Kid por el Campeonato Crucero en el próximo evento de AAA.

La rivalidad entre ambos explotó luego del impresionante mano a mano que protagonizaron recientemente, considerado por muchos aficionados como una de las mejores luchas aéreas del año.

► Rey Fénix derrotó Laredo Kid la semana anterior

La semana pasada, Fénix y Laredo Kid se enfrentaron en un combate no titular que terminó robándose el show.

El encuentro estuvo lleno de movimientos de alto riesgo, velocidad y secuencias espectaculares que provocaron que los aficionados lanzando dinero al ring como reconocimiento a la calidad de la lucha.

Al final, Rey Fénix consiguió la victoria sobre el campeón y de inmediato exigió una oportunidad titular. Sin embargo, Laredo Kid reaccionó empujándolo y abandonando el ring sin aceptar el reto en ese momento.

► La rivalidad por el Campeonato Crucero creció fuera del ring

Las diferencias entre ambos no terminaron ahí y rápidamente continuaron tanto en televisión como en redes sociales.

Laredo Kid, quien presume uno de los reinados más sólidos de la división crucero, acusó a Fénix de tener envidia debido a que él y su hermano Penta poseen campeonatos importantes mientras el retador “no tiene nada”.

El campeón incluso llegó a llamarlo “jobber” y aseguró que “la suerte se le terminó”.

Por su parte, Rey Fénix respondió asegurando que se ganó la oportunidad en el ring y que no piensa dejar pasar la posibilidad de volver a conquistar oro importante.