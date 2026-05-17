Tony Khan responde a rumores desde WWE sobre el futuro televisivo de AEW

La rivalidad entre WWE y All Elite Wrestling continúa siendo uno de los temas más comentados dentro de la industria, especialmente ahora que comenzaron a circular rumores sobre el futuro televisivo de la empresa de Tony Khan.

Durante la conferencia de prensa posterior a ROH: Supercard of Honor, el presidente de AEW fue cuestionado sobre un reciente informe de Dave Meltzer, periodista del Wrestling Observer Newsletter, donde se mencionaba que dentro de WWE existían especulaciones negativas respecto al futuro de la compañía a partir de 2027.

► Tony Khan asegura que los rumores son falsos

Según el reporte de Meltzer, algunas personas dentro de WWE creen que Paramount no renovaría el acuerdo televisivo de AEW con Warner Bros. Discovery o que, en caso de hacerlo, la oferta económica sería considerablemente menor.

Ante esto, Khan respondió de manera mucho más moderada de lo que acostumbraba en años anteriores.

“Hoy vi algo, y es solo un informe, no sé si esto es cierto. Podría ser verdad, pero muchos informes tienen cierta base, aunque nunca lo sabes de primera mano cuando estás escuchando reportes de tercera mano. Vi un informe hoy en el que alguien en WWE está diciéndole cosas a la gente dentro de WWE, hablando sobre el próximo acuerdo televisivo de AEW y sobre lo que estamos haciendo. Me sorprendió eso.”

El dirigente continuó defendiendo la situación actual de la empresa y negó que el panorama sea tan negativo como se ha manejado.

“Todo lo que diré es que lo que dijeron no podría estar más lejos de la realidad. Tienen derecho a sus opiniones. He estado intentando ser respetuoso con ellos y tratar de comportarme como un caballero.”

► Tony Khan reconoce que antes habría reaccionado diferente

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tono utilizado por el presidente de AEW, muy distinto al que mantenía en los primeros años de competencia directa con WWE.

“Que ellos hablen en segundo plano y difundan estas cosas… simplemente voy a poner la otra mejilla. Quizá hace un par de años no lo habría manejado de esta manera.”

Desde el nacimiento de AEW en 2019, la rivalidad empresarial entre ambas compañías ha generado constantes declaraciones cruzadas y comparaciones entre productos.

► El contrato televisivo de AEW sigue vigente hasta 2027

Actualmente, el acuerdo televisivo entre AEW y Warner Bros. Discovery se mantiene vigente hasta 2027, con una opción de extensión para 2028.

Aunque los rumores sobre posibles cambios tras la compra de Warner Bros. por parte de Paramount han generado incertidumbre entre algunos aficionados, Tony Khan continúa mostrándose confiado respecto al futuro televisivo de la empresa.