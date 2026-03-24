Resultados Pro Wrestling Euskadi: Borrokazulo 10

Casi dos meses después de Urtemuga 2, Pro Wrestling Euskadi (PWE) realizó su segundo show del 2026, Borrokazulo 10, este pasado 7 de marzo desde las instalaciones de la promotora en Basauri (Euskadi, España).
Como lucha estelar, Herio puso por primera vez sobre la mesa el Campeonato PWE de Euskal Herria, y lo hizo ante Johan, ex Campeón Absoluto de Triple W, que venía de estelarizar Cuenta Atrás, cita celebrada por la promotora madrileña un par de semanas antes.
Completando cartel, el anterior monarca de PWE, Rente, se unió a Enriquecido para luchar contra Luis y Xene, Guti se midió a The Anvil, mientras Javier «el Magno» (Campeón de Parejas de North Coast Wrestling con Juan Salmón) y Ángel Riego enfrentaron a Patxi y Desmond.
Algunas luchas de Borrokazulo 10 podrán verse pronto en el canal de YouTube de PWE.
► Heriozulo
[PRE-SHOW]
- Pariente y Viti de la Cova derrotaron a Jauna y Xurde Xuaña.
[SHOW PRINCIPAL]
- Patxi y Desmond derrotaron a Javier «el Magno» y Ángel Riego. Desmond hizo su debut en PWE.
- Guti derrotó a The Anvil. El «Buey de Satxagas» (recientemente desposeído del título indiscutible de North Coast Wrestling en SmachDown! II – Malas Calles) mostró sus intenciones de ser el siguiente retador al Campeonato PWE de Euskal Herria.
- El Sindicato de la Lucha (Rente y Enriquecido) derrotaron a Luis y Xene.
- CAMPEONATO PWE DE EUSKAL HERRIA: Herio (c) derrotó a Johan para retener el título.
🔥BORROKAZULO 10🔥— Pro Wrestling Euskadi (@PWEeuskadi) March 11, 2026
La décima edición de Borrokazulo nos dejó una noche llena de lucha, y con un público que acompañó cada momento del show.
Borrokazuloko hamargarren edizioak borroka paregabeak utzi zizkigun, eta ikuskizunean guztiz murgildutako ikusleak izan genituen. pic.twitter.com/FLv4hlfJ9U