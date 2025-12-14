WWE Saturday Night’s Main Event: Gunther rindió a John Cena en su lucha de retiro

Esta noche, en WWE Saturday Night’s Main Event, vimos cómo Gunther venció a John Cena en una muy buena lucha. Lucha que, tristemente, marcó oficialmente el retiro del ring y como luchador activo de John Cena.

El 17 veces Campeón Mundial, antes de su combate, saludó en ringside a Mark Henry, Rob Van Dam, Michelle McCool, Elias, Kevin Owens, Sami Zayn, Eve Torres y Trish Stratus, quienes estaban en primera fila para ver su retiro.

► Así fue el majestuoso retiro de John Cena de WWE y como luchador profesional, que será recordado para siempre

La lucha empezó con Gunther saliéndose del ring, recibiendo insultos de los fans y dándole varios antebrazos a la cara a Cena. Los fans llamaron «¡Cabrón!» a Gunther y este solo le quedó reír y darle duros machetazos al pecho a John Cena.

Cena le bloqueó un machetazo a Gunther y luego lo azotó contra la lona. Luego Cena intentó hacerlo rendir con el STF, pero Gunther reaccionó y lo azotó con patadas voladoras y luego, lo dejó a Cena bastante dolorido con un STF.

Los fans, enardecidos, corearon «Fuck you Gunther!» Y este les respondió dándole un fuerte lazo al cuello a Cena en cuatro ocasiones, a la vez que le gritaba a Cena que se quedara tendido en la lona y no se parara más.

Sin embargo, con gran corazón, Cena reaccionó, pateó a Gunther y le aplicó un Ajuste de Actitud, o un FU, para casi llevarse la lucha con una cuenta en dos segundos. Gunther luego reaccionó y puso a Gunther en un rear naked choke, un fuerte candado al cuello a ras de lona.

Cena le respondió con una dormilona, y luego, también con un rear naked choke. Pese a esto, el General del Ring logró poner su pierna en las sogas y salirse del ring para azotar contra la ceja del esquinero a Cena, a quien luego mandó duro contra las escaleras metálicas.

Gunther limpió la mesa de comentaristas, pero Cena se lo puso en los homrbos desde lo alto de unas escaleras metálicas e hizo atravesar la mesa a Gunther, recibiendo la ovación y el aplauso de todos.

Cena se lanzó con guillotina desde lo alto del esquinero, pero Gunther sobrevivió al toque de espaldas. Gunther luego sorprendió a Cena con un powerbomb y la cuenta llegó solo a dos. Gunther se frustró, fue al esquinero, pero Cena le dio un derechazo y lo puso en sus hombros. Cena le aplicó un Súper Ajuste de Actitud o Súper FU a Gunther, pero la cuenta del réferi llegó solo a dos segundos. Los fans corearon: «¡Todavía puedes luchar!» y «¡Esto es asombroso!»

Tras esto, Cena dio patadas a Gunther y el europeo le respondió con puñetazos a la cara. Luego, hubo intercambio de golpes con el antebrazo y puñetazos que emocionó a los aficionados. Gunther luego se subió a la espalda de Cena e intentó hacerlo dormir. Cena pudo arrojar de espaldas contra la lona a Gunther en el esquinero, pero estaba ya muy cansado para hacer algo más y Gunther lo llevó a la lona con su dormilona.

Cena de nuevo arrojó a Gunther contra el esquinero, logró un Attitude Adjusment, pero la cuenta llegó a dos. Un enojado Gunther intentó otra dormilona, pero Cena pudo resistir durante unos buenos minutos.

Los fans le pedían que no se rindiera, su mítica frase que instauró como motivación en la mente de los fans durante más de dos décadas. Y Cena le hizo caso, pues aunque el réferi estaba a punto de decretar el final de la lucha, Cena logró mantener en alto su brazo a la tercera vez y se salvó.

► Momento clave de Gunther venciendo a John Cena en su retiro de WWE y del ring

Gunther le dio tremendos codazos a la cara a Cena y allí aplicó de nuevo su dormilona a John Cena, quien, con cara de resignación y una sonrisa en su rostro, no pudo hacer más, sino rendirse, causando llanto entre los aficionados tras una gran lucha de cinco estrellas.

Un bello y simbólico final de la lucha, un gran canto del cisne, una gran puesta de sol para que John Cena acabe así su gran carrera en WWE. John Cena, el mejor luchador de la historia, en WWE, y para muchos, incluso fuera de WWE.

► ¿Y ahora qué?

Realmente, ahora mismo se siente un gran vacío en WWE. Triple H ha sido totalmente incapaz de generar una gran estrella que sea la cara de WWE. Ni siquiera Cody Rhodes. Y Roman Reigns, con tanta ausencia, ya no se siente lo mismo. WWE está huérfana de una gran estrella mainstream como lo fue John Cena. Gunther está bien, pero no está al nivel de John Cena y por su edad, ya no lo estará.

La noche cerró con todos los colegas y amigos de John Cena rodeando el ring y felicitándolo. CM Punk le dio el Campeonato Mundial y Cody Rhodes le puso también en el hombro a Cena el Campeonato Indisputable WWE mientras los fans coreaban «Thank you cena!», y abuchearon a Triple H fuertemente cuando abrazó a Cena.