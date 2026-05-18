WWE RAW 18 DE MAYO 2026 .— Las Campeonas de Parejas WWE, Brie Bella y Paige tendrán su defensa más complicada, que será ante el Judgment Day (Roxanne Pérez y Raquel Rodríguez). Fue el pasado lunes cuando Pérez y Rodríguez llamaron a las campeonas al ring, y mientras hablaban, la Campeona Mundial, Liv Morgan, las atacó a traición. Las tres rudas destruyeron a las campeonas, dejándolas tendidas en la lona. Esta es la segunda defensa de Paige y Brie Bella, quienes capturaron el oro en WrestleMania 42, y apenas fueron bautizadas con el nombre de Scream Mode, con lo que comienzan a verse como una unidad con identidad propia y no solo como una combinación circunstancial. ¿Pero les bastará para superar al Judgment Day y sus ansias de capturar todo el oro? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el First Horizon Coliseum, en Greensboro, North Carolina.

Adam Pearce anunció que el reto abierto de Oba Femi continúa esta noche, a pesar de que, según reveló el propio Gerente General, nadie en el elenco está dispuesto a aceptarlo voluntariamente. La semana pasada Femi resolvió ese problema de la forma más brutal posible: fue al backstage y arrastró a Los Garza hasta el ring, donde los destruyó en un santiamén. Con SNME a cinco días y Femi sin una rivalidad formal establecida, es posible que alguien con suficiente nombre responda al desafío y arranque la historia que la empresa tiene pensada para el gigante nigeriano.

El pasado Raw terminó con Jacob Fatu aniquilando a Roman Reigns y a los Usos después de que el OTC insistiera en que Fatu cumpliera su parte del trato y lo reconociera o sería expulsado de WWE. La situación disciplinaria de Fatu sigue sin resolverse. ¿Veremos qué decide Adam Pearce hacer con el incontrolable samoano?

WWE Monday Night Raw 18 de mayo 2026

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