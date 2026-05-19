NOAH: Participantes y calendario para la Neo Global Tag League 2026

Luego de dos años, Pro Wrestling NOAH volverá a celebrar un torneo de parejas, al que ha denominado Neo Global Tag League 2026.
► Neo Global Tag League 2026
Esta competencia se disputará en formato round robin. Participarán doce duplas divididas en dos grupos; el primer lugar de cada grupo avanzará a la gran final.
La última vez que NOAH celebró una competencia por equipos fue en 2024, cuando Kaito Kiyomiya y Ryohei Oiwa superaron a Saxon Huxley y Timothy Thatcher para ganar el Victory Challenge Tag League.
El torneo comenzará el 23 de mayo en el KBS Hall de Kioto, y la final se decidirá en el Korakuen Hall el 16 de junio.
Los equipos participantes son:
Grupo A
Tetsuya Naito y BUSHI
Kaito Kiyomiya y Harutoki
Tetsuya Endo y HAYATA
Karl Anderson y Doc Gallows
Kid Lykos I y Kid Lykos II
Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Grupo B
Naomichi Marufuji y KENOH
Yoshiki Inamura y Stallion Rogers
Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone
KENTA y Katsumi Inahata
Manabu Soya y Yuki Iino
OZAWA y Tadasuke
El calendario queda así:
Mayo 23 – KBS Hall
Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki vs. Karl Anderson y Doc Gallows
Grupo A: Tetsuya Endo y HAYATA vs. Kid Lykos I y II
Mayo 24 – Stella Hall
Grupo B: Naomichi Marufuji y KENOH vs. OZAWA y Tadasuke
Grupo B: Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone vs. Manabu Soya y Yuki Iino
Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers vs. KENTA y Katsumi Inahata
Mayo 26 – Light Cube Utsunomiya
Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Kid Lykos I y II
Grupo A: Tetsuya Endo y HAYATA vs. Karl Anderson y Doc Gallows
Mayo 30 – Korakuen Hall
Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Kaito Kiyomiya y Harutoki
Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows vs. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Grupo B: Naomichi Marufuji y KENOH vs. Manabu Soya y Yuki Iino
Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers vs. OZAWA y Tadasuke
Mayo 31 – Aore Nagaoka
Grupo B: Naomichi Marufuji y KENOH vs. Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone
Grupo B: KENTA y Katsumi Inahata vs. OZAWA y Tadasuke
Junio 2 – Shinjuku FACE
Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki vs. Kid Lykos I y II
Grupo A: Tetsuya Endo y HAYATA vs. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Junio 3 – Hodogaya Public Hall
Grupo B: KENTA y Katsumi Inahata vs. Manabu Soya y Yuki Iino
Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers vs. Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone
Junio 5 – Iwate Prefectural Gymnasium
Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Tetsuya Endo y HAYATA
Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki vs. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Grupo A: Karl Anderson y Doc Gallows vs. Kid Lykos I y II
Junio 6 – Akita Furusato Village Dome Theater
Grupo B: Naomichi Marufuji y KENOH vs. KENTA y Katsumi Inahata
Grupo B: Yoshiki Inamura y Stallion Rogers vs. Manabu Soya y Yuki Iino
Grupo B: Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone vs. OZAWA y Tadasuke
Junio 7 – Kawanishi Gymnasium
Grupo A: Tetsuya Naito y BUSHI vs. Karl Anderson y Doc Gallows
Grupo A: Kaito Kiyomiya y Harutoki vs. Tetsuya Endo y HAYATA
Grupo A: Kid Lykos I y II vs. Masa Kitamiya y Takashi Sugiura
Junio 13 – Kiramesse Numazu
Grupo B: Manabu Soya y Yuki Iino vs. OZAWA y Tadasuke
Grupo B: Naomichi Marufuji y KENOH vs. Yoshiki Inamura y Stallion Rogers
Grupo B: Kazuyuki Fujita y Muhammad Yone vs. KENTA y Katsumi Inahata
Junio 16 – Korakuen Hall
Tournament Final: Ganadores del Grupo A vs. Ganadores del Grupo B