WWE RAW: Los Americanos derrotan a Grande Americano Original y Los Americanos Hermanos

La rivalidad entre Los Americanos y el Grande Americano Original sumó un nuevo y explosivo capítulo luego de una intensa lucha de tercias cargada de movimientos espectaculares, trampas y caos tanto dentro como fuera del ring.

El equipo conformado por El Grande Americano, Bravo Americano y Rayo Americano terminó llevándose la victoria tras aprovechar una distracción y utilizar sus características tácticas ilegales para derrotar a Original El Grande Americano, Julio Americano y Bruto Americano.

La campana apenas sonó y los seis luchadores se lanzaron al ataque de inmediato, provocando que gran parte de la acción se trasladara rápidamente a ringside.

Mientras Rayo Americano y Julio Americano intercambiaban ataques en el ring, Bruto Americano dominó momentáneamente la situación hasta que El Grande Americano apareció para equilibrar la balanza con un enzuigiri. Posteriormente, Original El Grande Americano ingresó al cuadrilátero para encarar directamente a su rival, desatando una nueva batalla entre ambos bandos.

Los Americanos aprovecharon una ventaja numérica momentánea para atacar brutalmente a Original El Grande Americano, incluso golpeándolo contra uno de los postes.

La lucha alcanzó uno de sus puntos más altos cuando Bruto, Julio y Original conectaron un impresionante triple german suplex sobre sus rivales antes de rematarlos con un triple moonsault.

El público explotó con la secuencia y creyó que la lucha terminaría ahí, aunque Los Americanos lograron sobrevivir a la cuenta de tres.

En la recta final, Los Americanos volvieron a recurrir a sus tácticas ilegales colocando placas de acero bajo sus máscaras. Aun así, Original El Grande Americano resistió el ataque y volvió a ponerse de pie junto a Bruto y Julio.

► Momentos claves

Sin embargo, el Grande Americano terminó encontrando la apertura definitiva cuando cegó a su rival utilizando su propia capa antes de lanzarlo por encima de la barrera del público.

Con Original fuera de combate, Bravo Americano derribó a Bruto con una hurricanrana y Rayo Americano conectó un frog splash. Finalmente, El Grande Americano remató la combinación con un brutal headbutt para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

De esta manera, Los Americanos volvieron a imponerse en una rivalidad que sigue creciendo semana tras semana y que verá su punto más alto en la Noche de los Granes el 30 de Mayo en Monterrey, México con el máscara contra máscara.