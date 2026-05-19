WWE RAW: Finn Bálor vence a JD McDonagh en lucha callejera

La rivalidad entre The Judgment Day y Finn Bálor explotó nuevamente luego de una violenta lucha callejera donde JD McDonagh intentó acabar con su antiguo compañero.

El combate estuvo cargado de armas, ataques en ringside y la constante intervención de Dominik Mysterio, quien volvió a involucrarse directamente en el conflicto interno del grupo.

La lucha comenzó con un agresivo Bálor tomando el control rápidamente y lanzando a McDonagh contra las escaleras metálicas antes de sacar varias armas de debajo del ring.

Sin embargo, JD McDonagh reaccionó utilizando un palo de kendo para recuperar la ventaja y comenzar a castigar brutalmente a Finn.

La pelea pronto abandonó el cuadrilátero y se trasladó entre el público y la zona de producción, donde ambos intercambiaron ataques usando barreras, cajas y la mesa de comentaristas.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando McDonagh se lanzó desde altura con un moonsault, dejando a ambos completamente tendidos en el suelo mientras el público reaccionaba con fuertes cánticos.

McDonagh estuvo cerca de la victoria tras conectar una powerbomb seguida de un moonsault, aunque Finn logró resistir en el último segundo. Posteriormente, JD preparó una mesa en el centro del ring y buscó terminar definitivamente con su rival desde la tercera cuerda.

Fue entonces cuando Dominik Mysterio apareció para intervenir a favor de McDonagh. Con ayuda de Dom, JD aplicó un impresionante superplex desde lo alto sobre una mesa destrozada, aunque nuevamente Bálor sobrevivió a la cuenta de tres.

► Momento clave

La intervención de Dominik Mysterio terminó jugando en contra de McDonagh durante la recta final del combate. JD sostuvo a Finn sobre las cuerdas esperando que Dom conectara un 619, pero Bálor logró revertir la situación provocando que el golpe impactara directamente sobre McDonagh.

Finn aprovechó el caos para atacar a Dominik con un cubo de basura antes de colocar otro sobre JD. Acto seguido, ejecutó un Shotgun Dropkick que lanzó a McDonagh contra el esquinero y finalmente remató el combate con un devastador Coup de Grace.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Finn Bálor consiguió imponerse en un nuevo episodio de su guerra personal contra The Judgment Day. Sin embargo, no parece que la guerra vaya a terminar pronto.