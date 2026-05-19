WWE RAW: Roman Reigns acepta un Combate Tribal contra Jacob Fatu

La rivalidad entre Roman Reigns y Jacob Fatu explotó nuevamente en WWE luego de un intenso segmento que involucró a The Usos y terminó con la oficialización de un esperado Combate Tribal.

RAW abrió el segmento inicial del programa con un video recapitulando todo lo ocurrido entre ambos durante las últimas semanas, dejando claro que la tensión dentro de la familia samoana sigue completamente fuera de control.

► Jacob Fatu volvió a desafiar a Roman Reigns

Antes de salir al ring, Roman Reigns fue interceptado por Adam Pearce, quien le pidió que permitiera manejar la situación de manera ordenada tras el caos de la semana pasada Sin embargo, “The OTC” dejó claro que él mismo se encargaría personalmente de Jacob Fatu.

Poco después, “The Samoan Werewolf” apareció en el cuadrilátero y comenzó a llamar directamente a Roman. En lugar del campeón, quienes salieron primero fueron The Usos. Jimmy intentó dialogar con Fatu y le advirtió que sus acciones podrían terminar costándole su lugar dentro de WWE. Pero la situación explotó rápidamente cuando Jey trató de atacarlo con una silla metálica.

► Roman Reigns y The Usos destruyeron a Jacob Fatu

Fatu respondió brutalmente utilizando el Tongan Death Grip sobre Jimmy Uso antes de neutralizar también a Jey. Fue entonces cuando sonó la música de Roman Reigns, quien ingresó directamente al ring para iniciar un feroz intercambio de golpes con Jacob.

Aunque Fatu logró detener un Superman Punch utilizando nuevamente el Tongan Death Grip, The Usos aparecieron para cambiar el rumbo del ataque.

Jey conectó una superkick, seguida de una spear y posteriormente un Uso Splash junto a Jimmy. Después aplicaron el 1D sobre Jacob antes de inmovilizarlo en las cuerdas. Finalmente, Roman remató la ofensiva con un Superman Punch, una nueva combinación de superkicks y una spear devastadora.

► ¿Qué pasará ahora?

Cuando parecía que todo había terminado, Adam Pearce apareció para despedir a Fatu por no respetar los acuerdos del contrato anterior.

Sin embargo, el samoano tomó el micrófono y lanzó el reto definitivo.

“¡Roman! ¡Combate Tribal!”

Pearce intentó hacerle ver a Reigns que no estaba obligado a responder, pero el campeón tomó el micrófono y respondió de forma contundente:

“Acepto.”

Con el campeonato en alto y The Usos acompañándolo rumbo a backstage, Roman Reigns dejó oficialmente pactada un nuevo capítulo en la guerra contra Fatu.