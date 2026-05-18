NJPW: Resultados «Best of the Super Jr. 33» Día 3 – Titán liga su tercer triunfo, Valiente Jr se lesiona

Para el tercer día de actividades del torneo «Best of the Super Jr. 33«, New Japan Pro Wrestling se trasladó al Yoyogi National Stadium Gymnasium.
► «Best of the Super Jr. 33» Día 3
En duelo entre integrantes de Unbound Co., Titán se impuso a Daiki Nagai en un rápido duelo para lograr su tercera victoria.
Yoshinobu Kanemaru consiguió sus primeros puntos dando cuenta de Jakob Austin Young.
En accidentada batalla, el veterano Ryusuke Taguchi superó a Valiente Jr. En un momento determinado, el joven mexicano hizo una acrobacia sobre las cuerdas pero cayó mal; se sujetó la rodilla y ya no pudo levantarse, el réferi lo revisó y dio por finalizada la lucha a favor de Taguchi.
Otro reñido encuentro fue el que sostuvieron KUSHIDA y SHO. Éste último usó sus trucos contra su oponente. En la recta final, SHO intentó una Snakebite pero KUSHIDA le metió un calcetín en la boca. En respuesta, SHO lo golpeó en una pieza metálica, le metió el calcetín en la boca y conectó el Snakebite para su tercer triunfo.
Nick Wayne sufrió otro descalabro, esta vez ante Francesco Akita quien obtuvo su primer resultado positivo.
Daisuke Sasaki sigue con paso perfecto, esta vez su víctima fue Hyo de Dragon Gate. Sasaki sumó seis unidades.
Master Wato obtuvo su primer triunfo, doblegando con contundencia a Robbie X.
YOH sumó cuatro unidades tras pasar sobre Taiji Ishimori luego de una serie de recias acciones.
El ultraviolento Jun Kasai obtuvo su primera victoria luego de imponerse a Kosei Fujita tras una feroz determinación.
En la batalla principal, Robbie X superó a El Desperado tras un vertiginoso duelo de poder a poder. Al llegar el clímax del combate, Eagles, soportó el daño en sus piernas, intentó un Swan Dive Warp 4.5 seguido de un Ron Miller Special. Desperado lo esquivó, y Eagles intentó el Hyperion, pero Desperado lo contrarrestó con un Dragon Screw. Despy luego intentó la Pinche Loco y la Numero Dos, pero Eagles logró escapar y finalmente aseguró la victoria decisiva con un Hyperion, sumando sus primeros puntos.
Los resultados completos son:
NJPW «BEST OF THE SUPER JR. 33», 17.05.2026
Yoyogi National Stadium Gymnasium #2
1,664 Espectadores
1. Best of the Super Jr. – Grupo A: Titan [6] venció a Daiki Nagai [0] (4:35) con la Gideon (1:21).
2. Best of the Super Jr. – Grupo B: Yoshinobu Kanemaru [2] venció a Jakob Austin Young [0] (2:50) con un Modified Crucifix Hold.
3. Best of the Super Jr. – Grupo A: Ryusuke Taguchi [6] venció a Valiente Jr. [2] (0:49) por detención arbitral.
4. Best of the Super Jr. – Grupo B: SHO [6] venció a KUSHIDA [2] (9:45) con la Snakebite.
5. Best of the Super Jr. – Grupo A: Francesco Akira [2] venció a Nick Wayne [2] (10:08) con un Horizontal Cradle.
6. Best of the Super Jr. – Grupo B: Daisuke Sasaki [6] venció a Hyo [2] (9:34) con un Crossover Facelock.
7. Best of the Super Jr. – Grupo A: Master Wato [2] venció a Robbie X [2] (9:10) con la Recientemente II.
8. Best of the Super Jr. – Grupo B: YOH [4] venció a Taiji Ishimori [2] (12:24) con un DIRECT DRIVE.
9. Best of the Super Jr. – Grupo A: Jun Kasai [2] venció a Kosei Fujita [4] (12:58) con la Gouin G MY WAY.
10. Best of the Super Jr. – Grupo B: Robbie Eagles [2] venció a El Desperado [2] (17:50) con la Hyperion.
– Best of the Super Jr. 33 – Clasificación Parcial:
Grupo A:
1. Ryusuke Taguchi [6]
-. Titan [6]
3. Kosei Fujita [4]
4. Nick Wayne [2]
-. Valiente Jr. [2]
-. Robbie X [2]
-. Jun Kasai [2]
-. Master Wato [2]
-. Francesco Akira [2]
10. Daiki Nagai [0]
Grupo B:
1. Daisuke Sasaki [6]
-. SHO [6]
3. YOH [4]
4. KUSHIDA [2]
-. Taiji Ishimori [2]
-. Hyo [2]
-. El Desperado [2]
-. Robbie Eagles [2]
-. Yoshinobu Kanemaru [2]
-. Jakob Austin Young [0]