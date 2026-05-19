WWE RAW: Brock Lesnar reaparece y destruye a Oba Femi, busca revancha

Oba Femi vivió una noche completamente inesperada luego de ser destruido por Brock Lesnar, quien reapareció sorpresivamente semanas después de haber sido derrotado en WrestleMania.

El segmento dejó claro que la rivalidad entre ambos está lejos de terminar, pese a que muchos pensaban que la derrota sufrida por Lesnar en el magno evento había marcado el final de su carrera dentro de WWE.

Tras su impactante victoria sobre Brock Lesnar en WrestleMania, Oba Femi apareció nuevamente en televisión con una actitud completamente dominante. El nigeriano llegó al cuadrilátero mientras los aficionados coreaban su nombre y comenzó a lanzar retos abiertos en busca de un nuevo rival que pudiera hacerle frente.

La sensación dentro de WWE era que Femi había tomado definitivamente la estafeta de “La Bestia”, especialmente después de la manera en que derrotó a Lesnar en el escenario más grande del año. Sin embargo, todo cambió en cuestión de segundos.

► Brock Lesnar reapareció de forma brutal

Mientras Oba Femi esperaba a su siguiente retador en el centro del ring, Brock Lesnar apareció sorpresivamente por la espalda para atacar al nigeriano. La reacción del público fue inmediata cuando “The Beast” atrapó a Femi para conectarle tres devastadores F-5 consecutivos.

Lejos de detenerse, Lesnar levantó nuevamente a Oba para aplicarle un cuarto F-5, dejando completamente destruido al hombre que presumía haberlo retirado. El ex campeón mundial observó en silencio a su rival tendido sobre la lona mientras el público reaccionaba completamente impactado por el regreso.

► La guerra entre Lesnar y Oba Femi está lejos de terminar

Después del ataque, Oba Femi intentó ponerse de pie claramente adolorido, aunque fue incapaz de recuperarse. Lesnar simplemente lanzó una última mirada desafiante antes de abandonar la arena rumbo a backstage.

Más adelante, Adam Pearce pidió a Paul Heyman una explicación, pues Lesnar se había retiraro. A esto el Manager le dio un contrato para que se pactara una lucha entre la Bestia y Oba Femi en Clash in Paris.