No se esperan represalias de WWE a Ludwig Kaiser

Ludwig Kaiser, cuyo nombre real es Marcel Barthel, fue arrestado el pasado 20 de mayo tras ser acusado de agresión por un incidente ocurrido el 23 de abril en Orlando. Aunque un reporte inicial daba cuenta que el luchador tenía su grado de culpabilidad, luego se conocieron mayores detalles, y la situación no fue tan grave como se pensaba, a tal punto que pudo obtener la autorización correspondiente para viajar a México, y así mantener sus apariciones programadas en AAA.

► Ludwig Kaiser fue arrestado y pagó su fianza

Un nuevo reporte de False Finish menciona que no se espera que la WWE sancione a Ludwig Kaiser tras su arresto, lo cual es muy significativo, especialmente porque Kaiser, ha permanecido vinculado a la historia de El Grande Americano de AAA durante el proceso legal en curso, y tiene este 30 de mayo en La Noche de los Grandes uno de los combates más importantes de su carrera cuando ponga en juego su máscara contra El Grande Americano Original.

«No se espera que WWE sancione a Ludwig Kaiser tras su arresto de la semana pasada»

Kaiser fue arrestado en el condado de Orange, Florida, por un presunto altercado ocurrido el 23 de abril en los apartamentos Paramount on Lake Eola en Orlando. El luchador se había entregado recientemente y posteriormente pagó una fianza de $1,000, declarándose inocente por escrito.

Kaiser pudo estar presente en México el pasado fin de semana, formando parte de la “Serenata Para”, en el Kings League Dome organizado por AAA. Por ahora, el caso legal del luchador sigue activo, pero la postura de la WWE sugiere que sus compromisos actuales podrían no verse afectados.