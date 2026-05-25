Enzo Amore rumbo a WWE: ya no acepta fechas independientes

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que el esperado regreso de Enzo Amore y Big Cass a WWE está en la puerta del honor. Es más, es casi pan caliente.

► Lo más reciente del posible regreso de Enzo Amore y Big Cass a WWE

Así lo ha reportado en exclusiva Sean Ross Sapp, en una actualización del caso en Fightful Select, quien en una actualización del caso ha reportado que personas cercanas a Enzo Amore le han hecho saber que el luchador le ha estado diciendo a promotores que ya no podrá aceptar más fechas en shows independientes.

Fechas en shows independientes que Enzo Amore solía aceptar con facilidad, en donde luchaba bajo el nombre de Real1.

Y es que Enzo Amore luchó 37 veces en el circuito independiente e incluso en TNA el año pasado, así que trabajo sí tenía. Por lo que muchos de estos promotores creen que si Enzo Amore ya no acepta trabajar para ellos, es porque es casi un hecho su regreso a WWE, como fuertemente se ha venido rumorando después de que el luchador hiciera frecuentes apariciones en los últimos meses en el WWE Performance Center de Orlando, Florida.

Enzo Amore y su gran amigo, Big Cass, quien actualmente está bajo contrato con AEW como Big Bill, han generado bastante interés en WWE para un regreso:

“Sobre Enzo Amore, personas cercanas a Amore dijeron que algunos promotores están siendo informados de que él no está aceptando futuras fechas que normalmente sí aceptaría. Esos promotores están operando bajo la suposición de que Enzo se dirige a WWE y firmará allí.

“Sobre Big Bill, reportamos recientemente que se esperaba que su contrato con AEW expirara alrededor de finales de mayo o comienzos de junio. Hasta ahora no nos han dado ninguna indicación de que eso haya cambiado, y cuando consultamos con fuentes de AEW, nos dijeron que últimamente no han escuchado nada nuevo sobre el tema”.

La empresa está reconstruyendo la división por equipos varonil, tras la salida de importantes nombres como los de Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day y Alex Shelley y Chris Sabin de The Motor City Machine Guns.

El reporte indica que Big Cass podría convertirse en agente libre muy pronto. Aunque tiene todavía contrato con AEW, solo ha luchado siete veces en ROH y dos en AEW, siendo su última lucha en ROH en abril.

Se dice en el reporte que Enzo Amore y Big Cass tienen una gran relación de amistad con varios productores de WWE, con quienes compartieron desde su etapa original en WWE.

Así que ya veremos qué pasa. Recordemos que Enzo Amore fue despedido por WWE el 23 de enero de 2018, tras no informar a WWE que lo estaban investigando por un supuesto abuso sexual, cuya causa luego fue archivada. Big Cass fue despedido el 19 de junio de 2018. Así que volverían a WWE tras 8 años de ausencia.