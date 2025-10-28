Enzo Amore: «Yo metí una metralleta en la WWE»

Real1, también conocido como Enzo Amore, habla sobre WWE: Bray Wyatt, Vince McMahon, Triple H, Big Cass… También de su música y su carrera actual en la lucha.

► En palabras de Real1

Real1

«‘¿Quieres ser rapero o quieres ser luchador?’ No era ‘¿quieres ser las dos cosas?’. Y yo dije: ‘Quiero ser luchador’. Así que puse esa mierda en pausa, me enfoqué, tuve visión de túnel, y llegué a un punto en mi vida donde ahora puedo hacer música, y me siento bendecido. Soy un “certified G”, un “bona fide stud”, y estoy en el edificio que amo: el MJN Center. Este es mi territorio. Bienvenido a mi casa. Soy el campeón nacional de ACW y el campeón peso mosca de Fourth Rope, y me siento honrado por ambos títulos. Pero ACW tiene algo que Fourth Rope no: mi lugar favorito del país, aquí en Poughkeepsie, Nueva York».

La ruptura con Big Cass y su paralelismo con Macho Man y Crush

«El propio Vince McMahon nos dijo después de la ruptura: ‘Haremos que se traguen el anzuelo con una reunión la semana siguiente’. Cass y yo dijimos: ‘Bro, no hay forma de que la gente crea eso después de que lloré una lágrima gangster la semana pasada’. Pero cayeron redonditos, ‘hook, line, sinker’. Cuando Cass me emboscó en la rampa y me lanzó por los aires, sin saberlo estábamos repitiendo la historia de Macho Man y Crush, justo 32 años después, el mismo día y en el mismo lugar. Eso es historia viva».

ACW y su conexión con los fans

«He estado en este lugar desde el primer show. Estoy orgulloso de ser campeón de ACW. He luchado en 49 estados y 36 países. He visto todo menos el viento. Y te digo: este es uno de los mejores recintos del país. Cuando los fans te devuelven la energía que das con el micro o en el ring, es demasiado divertido. Estos fans me han tratado increíble durante mucho tiempo».

10/22/17 —- I became 2x Cruiserweight Champion of the world. ♾️ 10/22/25 —- I am a double champion. The current, reigning, and defending flyweight champion of the world @4thrope & the @this_is_acw National Champion. (Also the winner of the costume content.) pic.twitter.com/gzGHqpmwww — REAL1 (FKA Enzo Amore) (@real1) October 22, 2025

Bray Wyatt

«Mi último combate en WWE fue aquí, en el tour de los cruceros de 205 Live. En esa cartelera también estuvieron Matt Hardy y Bray Wyatt, mi hermano Windham. Fue una de las razones por las que mi vida fue más fácil tras bastidores. Creció en este negocio.

Yo no soy un ‘nepo baby’, puede que tenga un toque de autismo, pero no de nepotismo. Aprendí tanto de él… Si las puertas del coche pudieran hablar durante nuestros viajes, espero que no nos delaten, porque nos divertimos demasiado. Esta fue la última vez que trabajé con él.

Tiene un legado inmortal. Una mente única, un ser humano único, un padre único, un amigo increíble. Cuando trabajó en 205 Live con nosotros, lo hacía con pasión. Su legado vivirá para siempre. Y ahora ACW está corriendo este edificio, y abrir los shows como campeón nacional, encender al público… es un gran honor».

Su historia en NXT y los comienzos

«Hace 10 años me entrevistaron cuando ganaba mil dólares a la semana en NXT. Trabajaba seis días por semana, diez horas al día, por unos 100 dólares diarios. Pero lo habría hecho gratis, por la oportunidad. No lo digas muy alto, pero era por amor, no por dinero.

Muchos en ACW hacen lo mismo hoy: luchan porque aman esto, porque quieren llegar al siguiente nivel. He estado en WrestleMania, Royal Rumble, gané un título en WWE, luché con Brock Lesnar. Si no fuera por esa mierda, habría ganado el Rumble, te lo juro. Pero estoy bendecido por todo».

Su nombre y el jefe de RRHH de WWE, Canyon Seaman

«En WWE yo propuse nombres falsos. Quería llamarme Enzo Amore, pero puse como ‘nombre señuelo’ Canyon Seaman… sin saber que ese era el jefe de RRHH. No me dieron nombre ni combate durante siete meses. (risas) Su apellido era literalmente Seaman (semen). Un nombre ‘cargado’. Y como dicen, en este negocio siempre hay una pistola apuntándote; solo asegúrate de no ponerle balas. Bueno… yo metí una ametralladora completa. Pero, oye, no existe el ‘heat’. El heat no es real».

Su álbum All Heat No Hope que sale el 31 de octubre

«Mi disco sale en Halloween. El primer tema se llama God, el segundo Family. Family fue el más duro de escribir. No podía hacerlo sin romper a llorar, sin gritarle a Dios, sin entender por qué se llevó a mi hermano Windham. Iba a llamarlo “Friend of the Family”, pero no, él era familia. Pensé: ¿quién mejor para escribirle una canción? Nadie más podría hacerlo, nadie estuvo allí. El estribillo dice: ‘Siempre pensé que los volvería a ver. Eran padres, esposos, buenos hombres. Señor, ¿por qué te los llevaste? Eran mis amigos’. Es un testimonio de dónde estaba mentalmente. Estaba en mi coche frente a un gimnasio, sin rumbo, escribiendo eso. Otra línea dice: ‘Cuando cruzaste las puertas del cielo, no puedo imaginar la ovación que recibiste. El color rojo brilla fuerte en un mundo de blanco y negro’. Le debía esa canción, porque él creyó en mi música».

Sobre Triple H y su decisión entre música o lucha

«Triple H me preguntó: ‘¿Quieres ser rapero o luchador?’ No ‘¿ambos?’. Yo dije: ‘Luchador’. Dejé la música de lado. Ahora, por fin, puedo hacer ambas. Estoy bendecido».

Influencias y tatuajes de Sinatra y Wu-Tang

«Tengo a Sinatra y Wu-Tang tatuados. Son mi equilibrio: letras con alma y actitud. Hice las cosas a mi manera. La canción That’s Life fue la metáfora perfecta para mi ruptura con Big Cass: ‘Triunfas en abril, te derriban en mayo, pero vuelves a estar arriba en junio’. Y así fue. Esa canción, My Way, The Summer Wind, todo eso era la banda sonora de mi infancia. Ahora mi música es mi alma, y si solo una persona se siente tocada por lo que escribo, vale más que cualquier aplauso en wrestling».

Sus canciones nuevas y la sobriedad

«Saqué una canción llamada Mud Dogs, basada en la peli The Waterboy, porque quería meter la mejor línea del cine en un rap. Y lo logré. También lancé Wagon, con Uncle Laser. El último verso dice: ‘Dame tres pasos, o mejor tres por cuatro, y no me volverás a ver’. Doce pasos —los doce pasos de recuperación. Octubre sobrio, hermano. He visto lo peor, he visto caer a los más grandes. Solo recuerda: Dios está ahí, te cubre la espalda. Si sabes quién eres y tus intenciones son puras, el universo te lo devolverá diez veces. Y, por cierto, también tengo una canción llamada Stunner».