Dax Harwood y Cash Wheeler (FTR), contactados por WWE para regresar

En una noticia bastante importante, se ha podido saber que Dax Harwood y Cash Wheeler, los FTR, quienes hasta el pasado domingo en AEW Double or Nothing 2026 fueron los Campeones Mundiales de Parejas AEW, han sido contactados por WWE para su regreso a la empresa.

► FTR sigue bajo contrato con AEW , pero WWE ya los sondeó para un posible regreso

Y es que, recordemos, WWE se encuentra realizando una gran reestructuración de su división de parejas varonil, luego de las salidas de equipos muy importantes como Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day y Alex Shelley y Chris Sabin de The Motor City Machine Guns.

La información proviene de Bodyslam.net, quien reportó en exclusiva los contactos de WWE. Este fue el reporte:

“Una importante historia contractual se está desarrollando silenciosamente dentro de AEW e involucra a dos de los principales talentos de la empresa, según nos dijeron fuentes.

“De acuerdo con fuentes familiarizadas con la situación, Dax Harwood y Cash Wheeler de FTR firmaron un acuerdo de cuatro años con AEW en 2023.

“Nos dijeron que el equipo ahora se está acercando al año opcional (option year) de ese acuerdo, lo que ha puesto nuevamente el foco sobre el futuro a largo plazo de FTR dentro de la empresa.

“Fuentes cercanas a la situación describen que FTR cree que su valor y consistencia durante los últimos años deberían colocarlos financieramente entre los luchadores de primer nivel de AEW.

“También se reporta que al menos ha existido un interés preliminar por parte de WWE, comunicado a través de contactos en común, mientras la situación continúa llamando la atención internamente.

“Por el momento, no hay indicios de que una salida sea inminente, aunque el futuro de FTR más allá del actual año opcional sigue sin estar claro”.

Así las cosas, según este reporte, Tony Khan podría activar una cláusula que le permite extender unilateralmente por un año más el contrato de FTR con AEW, el cual terminaría en abril de 2027.

Eso sí, en 2023, Cash Wheeler dijo vía X, antes Twitter, que este iba a ser su último contrato y se retirarían de la lucha libre profesional. Ya veremos en qué termina todo esto.

¿Veremos de regreso a Dax Harwood y Cash Wheeler como Scott Dawson y Dash Wilder, The Revival en WWE, sobre todo, considerando que uno de sus mejores amigos, CM Punk, está allí?

En realidad, es una posibilidad que luce difícil, pues FTR celebra por publicaciones en Instagram la fecha en que fueron despedidos de WWE, el viernes 10 de abril de 2020, tras estar año y medio rogando porque les dieran la liberación de su contrato. Los mantendremos informados aquí en SÚPER LUCHAS.