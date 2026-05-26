Penta retiene el Campeonato Intercontinental ante Je’Von Evans

Penta volvió a demostrar por qué es uno de los campeones más sólidos de WWE luego de superar a Je’Von Evans en un intenso combate por el Campeonato Intercontinental.

La lucha estuvo marcada por el respeto entre ambos competidores, aunque también por la tensión que existe alrededor del título, especialmente después de las recientes rivalidades que involucran a Ethan Page y Rusev.

El combate comenzó con ambos luchadores mostrando respeto mutuo antes de intercambiar ataques a toda velocidad. Evans sorprendió rápidamente con un dropkick y posteriormente castigó al campeón con un tope suicida en ringside.

Penta reaccionó con contundencia tras esquivar otro vuelo de su rival, provocando que Je’Von impactara brutalmente contra la mesa de comentaristas. Aun así, Evans logró recuperarse y tomó nuevamente el control con ataques aéreos y un springboard cutter que estuvo cerca de darle la victoria.

La intensidad aumentó cuando Je’Von conectó un espectacular OG Cutter sobre el apron, dejando a Penta al borde de la derrota. Sin embargo, el mexicano resistió la cuenta y respondió con un poderoso Penta Driver para mantenerse en la pelea.

► Momento clave

La recta final se convirtió en un intercambio de castigos espectaculares. Evans intentó sorprender nuevamente con otro OG Cutter desde las alturas, pero Penta reaccionó con un backstabber que frenó el impulso del retador.

Con Je’Von completamente vulnerable, el campeón conectó un definitivo Mexican Destroyer para conseguir la cuenta de tres y retener el Campeonato Intercontinental.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el combate, Penta intentó estrechar la mano de Je’Von Evans en señal de respeto, pero el joven retador decidió marcharse ignorando al campeón. La reacción de Evans podría marcar un cambio importante en su actitud, especialmente mientras continúan apareciendo amenazas alrededor del Campeonato Intercontinental.