SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV .— La rivalidad entre Penta y ‘All Ego’ Ethan Page comenzó a tomar forma después de WrestleMania 42, cuando Page se alineó con The Vision buscando escalar posiciones en Raw. Mientras Penta construía su reinado como Campeón Intercontinental con el respaldo del público, Page encontró su camino a través de la conveniencia: la facción de Breakker como paraguas, Rusev como aliado temporal, y la certeza de que tarde o temprano llegaría su oportunidad. La semana pasada en Raw, esa oportunidad se formalizó. Page fue anunciado como el retador oficial de Penta para el Campeonato Intercontinental en SNME. Son dos tipos que no comparten historia personal y que al mismo tiempo representan dos filosofías completamente distintas de cómo llegar a la cima. ¿Podrá mantenerse en el trono el mexicano? La acción de WWE se emite desde el Allen County War Memorial Coliseum, en Fort Wayne, Indiana.
- WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIII | Fatal Four Way.
- LUCHA LIBRE AAA 16 de mayo 2026 | El Fiscal y Aerostar vs. Creed Brothers.
- WWE RAW 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day.
- WWE NXT 19 de mayo 2026 | Tatum Paxley vs. Lizzy Rain.
- WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga.
.El cartel de Saturday Night’s Main Event XLIV es:
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta vs. Ethan Page
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS: The Vision (Logan Paul y Austin Theory) (c) vs. The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford).
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Paige y Brie Bella (c) vs. The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).
- Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss vs. Jade Cargill, Michin y B-Fab.
- Becky Lynch vs. Sol Ruca.
WWE Saturday Night’s Main Event XLIV
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