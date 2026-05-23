SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT XLIV .— La rivalidad entre Penta y ‘All Ego’ Ethan Page comenzó a tomar forma después de WrestleMania 42, cuando Page se alineó con The Vision buscando escalar posiciones en Raw. Mientras Penta construía su reinado como Campeón Intercontinental con el respaldo del público, Page encontró su camino a través de la conveniencia: la facción de Breakker como paraguas, Rusev como aliado temporal, y la certeza de que tarde o temprano llegaría su oportunidad. La semana pasada en Raw, esa oportunidad se formalizó. Page fue anunciado como el retador oficial de Penta para el Campeonato Intercontinental en SNME. Son dos tipos que no comparten historia personal y que al mismo tiempo representan dos filosofías completamente distintas de cómo llegar a la cima. ¿Podrá mantenerse en el trono el mexicano? La acción de WWE se emite desde el Allen County War Memorial Coliseum, en Fort Wayne, Indiana.

.El cartel de Saturday Night’s Main Event XLIV es:

WWE Saturday Night’s Main Event XLIV

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