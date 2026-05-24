SNME: Jade Cargill, Michin y B-Fab vencieron a Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss

Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss enfrentaron a Jade Cargill, Michin y B-Fab en la primera lucha de Saturday Night’s Main Event.

► Momentos clave

La lucha comenzó con relevos rápidos, parecía algo rutinario, pero Jade Cargill jaló los pies de Alexa Bliss para cambiar la dinámica de la lucha. Charlotte Flair entró al relevo y encaró a Cargill, en lo que parecía sería un duelo de alto calibre, pero Cargill decidió golpear a Rhea Ripley, que estaba en la esquina. En la confusión, Flair fue dominada, y las rudas se dedicaron a castigarla por un buen rato.

Por fin Flair pudo relevar con Ripley. Con Bliss fuera de combate, la lucha era casi de tres contra dos. Ripley le dio una tunda a todo mundo. Michin escapó del Riptide, pero pudo aplicar una corbata.

Por fin se recuperó Bliss, aplicando un Tornado DDT a Michin. Ésta relevó con B-Fab, a quien casi aplica Sister Abigail. DDT de F-Fab. De alguna manera, Bliss evitó doble súplex de Fab y Michin y les aplicó doble DDT, para luego relevar con la renovada Charlotte.

Charlotte aplicó súplex alemán a Michin. Sin querer se encaró con Ripley, y al quitarse, Michin la golpeó y aplicó Styles Clash a Charlotte. Ripley rompió el toque de espaldas.

Charlotte evitó que Cargill le aplicara chokeslam a Bliss… Relevó con Ripley y por fin quedaron frente a frente las de la rivalidad, quienes intercambiaron golpes.

Ripley aplicó Riptide a Cargill. La salvó Michin. Se armó el caos, y sólo quedaron de pie Charlotte y Ripley. La primera le ofreció la mano a la segunda, y aplicaron Fallaway Slams a B-Fab y a Michin. Abrazo triple de las técnicas.

Cargill entró, empujó a las tres, pateó a Ripley y la fulminó con su Jaded.