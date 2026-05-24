Saturday Night’s Main Event: Becky Lynch venció a Sol Ruca por descalificación

Esta noche, en la segunda lucha de WWE Saturday Night’s Main Event, vimos una muy buena lucha, un inédito mano a mano entre Becky Lynch y la promesa, el futuro de WWE, Sol Ruca.

► Así fue la sorpresiva derrota de Sol Ruca ante Becky Lynch en WWE SNME

Aunque eso sí, no era una lucha titular. Tras entrar al ring, Lynch le arrojó el campeonato encima a Ruca y le empezó a dar puñetazos en la cara, pero la réferi la reprendió y no tocó la campana, y la irlandesa se enojó y siguió atacando a Ruca y discutiendo con la réferi.

Ruca le dio una tacleada de hombro a Lynch y la arrojó a la lona y arbitrariamente la réferi ahora sí ordenó tocar la campana.

Ruca hizo girar en el aire a Lynch y la mandó de cara contra la lona; aunque Lynch lanzó una patada, con una plancha cruzada y una superkick, Ruca siguió mostrando su gran dominio.

Ruca pateó con patada enzuigiri a Lynch y luego, voló dando un giro en el aire para castigar con lazo al cuello a Lynch.

Sol Ruca luego dio tremenda patadota en la quijada a Lynch y voló sobre ella con moonsault, impulsándose desde el poste LED.

Lynch luego recibió codazos y puñetazos en el esquinero, a la cara; la réferi la reprendió, casi que no.

Lynch reaccionó con patadota a la cara, pero recibió patada en el abdomen y luego, Ruca voló con Sol Snatcher, pero Lynch se quitó y empujó en su lugar a la réferi, quien terminó recibiendo el tremendo stunner Sol Snatcher.

La réferi no sabía qué hacer, solo mostrar mucho dolor. Finalmente, la réferi Jessika Carr decidió lo que era claro desde un inicio: descalificar a Sol Ruca.

Tras la lucha, Becky Lynch celebró y, ante los abucheos e insultos de los fans, que pedían una lucha por el título, Lynch se devolvió al ring y le dio una paliza a Sol Ruca y dijo que nunca le iba a dar una oportunidad titular.