LUCHA LIBRE AAA 23 DE MAYO 2026 .— A una semana de La Noche de los Grandes, AAA regresa a la Ciudad de México para otro gran evento que estará encabezado por una lucha en la cual Laredo Kid expondrá el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA ante Rey Fénix. En Rey de Reyes, Laredo Kid retuvo el título ante Dragon Lee, TJP y Jack Cartwheel. Tras la lucha, Rey Fénix salió al ring para confrontar al campeón, en lo que parecía sería una rivalidad amistosa. Semanas después, un altercado entre ambos suscitado en backstage empezó a hacer germinar un odio. El 9 de mayo tuvieron un mano a mano no titular, el cual ganó Fénix. Laredo Kid lleva más de 400 días como campeón, y su reinado está en serio peligro, pues Fénix es impredecible y explosivo. ¿Podrá mantenerse en el trono? La acción de AAA se emite desde el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, en la Ciudad de México.

Julius Creed y Brutus Creed enfrentarán en un duelo de relevos a Rayo Americano y Bravo Americano. Los Creed llegaron a AAA como el músculo del Original Grande Americano, y esta noche vienen con la misión de sacar de la jugada a Los Americanos para La Noche de los Grandes.

Además, la licenciada Marisela Peña decidirá quién se queda con el puesto de Gerente General de AAA. ¿ratificará a Dorian Roldán o designará alguien más?

Lucha Libre AAA 23 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro