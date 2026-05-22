WWE SMACKDOWN 22 DE MAYO 2026 .— A un día de Saturday Night’s Main Event y a nueve días de Clash in Italy, veremos en SmackDown una lucha en la cual Shinsuke Nakamura enfrentará al gigantesco Talla Tonga. Durante semanas, Nakamura ha intentado convencer a Tama Tonga de que abandone a los MFTs, pues lo conoce desde sus años en New Japan y considera que está desperdiciando su potencial en el grupo de Solo Sikoa. La semana pasada, en una de esas charlas, Talla Tonga apareció y atacó a Nakamura por la espalda, aplicándole un chokeslam sobre una mesa. Tama Tonga fue testigo del ataque, pero decidió no intervenir. El mano a mano será el primero de Nakamura desde febrero. ¿Aparecerá Tama Tonga en el ringside? Y si lo hace, ¿a favor de quién estará? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky.

La rivalidad entre el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, y el Ring General Gunther, continúa. La semana pasada, Gunther fue a buscar a Rhodes después de que éste venciera a Royce Keys, y el campeón respondió con un puñetazo que lo envió al suelo. Esta noche puede ser el escenario de un segmento más construido antes de que ambos suban al avión hacia Italia.

El pasado viernes, Jade Cargill declaró que el Campeonato Femenil WWE, que posee Rhea Ripley, volverá a su cintura en Clash in Italy. Charlotte Flair y Alexa Bliss aparecieron para responder, en lo que fue el primer segmento con tres de las figuras más importantes de la división femenil de SmackDown. ¿Cómo avanzará esta historia?

WWE SmackDown 22 de mayo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Rhea Ripley abrió el programa visiblemente molesta por lo sucedido la semana pasada, y lanzó un desafío a Jade Cargill por su título para Clash in Italy.

Charlotte Flair y Alexa Bliss aparecieron pare decirle a Rhea que tienen un combate de relevos australianos este sábado y que necesitaban estar en la misma página y ambas llegaron a cobrar un favor, aunque Rhea no las ayudó la semana pasada. Rhea les dijo que estaba con su familia y le recordó a Charlotte que no necesitaban de ella, y esta se retractó.

Rhea le recordó a Charlotte que la semana pasada dejó abandonada a su amiga Alexa y esta le reclamó que solo buscaban separarlas, y la discusión subió de tono hasta que Fatal Influence aparecieron, con Jacy diciendo que esperaban que implosionaran, ganándose fuertes abucheos.

Jacy continuó diciéndoles que mientras ellas peleaban, Fatal Influence ascendía a la cima. Charlotte se hartó y planteó un combate entre ella y Alexa contra dos miembros de Fatal Influence. Jacy aceptó.

Tras bastidores, Royce Keys confrontó a MFT por haberle costado su oportunidad titular. Solo le siguió ofreciendo su ayuda diciéndole que son familia. La situación no pasó a mayores.

WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 1. Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga Ambos empezaron forcejeando, hasta que Nakamura empezó a descargar varios derechazos, aunque Talla Tonga lo derribó de un solo golpe y tomó el control. Sin embargo, Tonga se confió y Nakamura se recuperó para sacar a su rival con una serie de patadas. Segundos después, el de MFT sacó a Nakamura del ring y lo castigó contra la barrera de protección. Tras el comercial, Talla Tonga le aplicó una contralona a Nakamura, quien buscó replicar con un triángulo, que no prosperó gracias al poderío del gigante. Nakamura seguía imponiendo su estilo fuerte y mantuvo el control por un rato. Sin embargo, cuando buscó el Kinsasha, Solo ingresó para distraerlo y Talla aprovechó para derribarlo con una contralona y rematarlo con un Chokeslam. El Final Chokeslam de Talla Tonga Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Tuvo algunos destellos.

Contras Nada del otro mundo. Se esperaba más.



Tras el combate, los de MFT buscaban castigar a Nakamura, y Tama Tonga detuvo a Solo, solo para golpear a Nakamura por sí mismo. Sin embargo, cuando iban a rematarlo con el Samoan Spike, Damian Priest apareció con una silla para dispersarlos.

Cody llegó a la oficina de Nick Aldis y este le dijo que se encargará de hacerle firmar el contrato a Gunther, pero tendrá su lucha. Sami Zayn apareció para decirle que él sabe cómo lidiar con Gunther y que podía ayudarlo. Cody lo ignoró.

Sami seguía insistiendo y Cody se enfureció y se ofreció como adversario de Sami, sorprendiéndolo a este y a Aldis.

WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 2. Campeonato Femenil de los Estados Unidos: Tiffany Stratton vs. Lash Legend Hambrienta de oro, Lash Legend respondió al reto abierto de Tiffany y empezó mostrando su poderío, aunque Tiffany logró responder bien cuando estaba siendo arrinconada. La acción se trasladó hasta fuera del ring, donde Tiffany conectó algunos golpes sobre la espalda de Lash, y esta respondió azotándola contra el borde del ring y dejándola tendida afuera. Chelsea Green apareció para animar a la Campeona. Eventualmente, Tiffany salió del asedio y contraataacó, logrando una cuenta de dos. Luego, la campeona siguió a la carga tras obligarle a Lash a fallar una embestida. Tras un Cutter, Tiffany consiguió una cuenta de dos mientras recibía el apoyo del público. Lash buscó el rizador de pestañas, pero Tiffany lo revirtió con un crucifijo, aunque la cuenta solo llegó a dos. Tiffany buscó su Moonsault, pero Nia la distrajo y eso fue aprovechada por la retadora para intentar el toque de espaldas, aunque Chelsea provocó la distracción de Lash y el réferi tras atacar a Nia contra el poste. Eso le dio la apertura a Tiffany para robarse el triunfo. El Final Enredadera de Tiffany Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Salvo algunos momentos, la defensa de Tiffany fue aceptable.

Contras Lentas por ratos.



Danhausen seguía con su experimento y fue encarado por Nick Aldis, quien le pidió tener cuidado.

Trick Williams llegó para hablar del Miz y todos sus logros, con Lil Yachty diciéndole que algún día tendrá más logros e irá al Salón de la Fama WWE.

Ambos fueron interrumpidos por Carmelo Hayes, quien le pidió a Trick que hiciera lo correcto y que le debía un combate por el título, mientras reconocía lo que ha conseguido en tiempo récord.

Melo continuó diciéndole que una cosa es tener el título y otra cosa es ser un Campeón, mientras resaltaba sus retos abiertos semana a semana y le pidió una lucha titular. Lil Yachty buscaba excusar a Trick, aunque este se mostró sorprendido. Melo seguía provocándolo y Trick lo mandó a callar, pero terminó aceptando el desafío y mandó a llamar a un réferi.

WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 3. Trick Williams vs. Carmelo Hayes Ambos empezaron forcejeando en este combate no titular. Luego, Trick y Melo tuvieron un intercambio, con Melo tomando el control aprovechando lo mucho que lo conoce desde sus tiempos en NXT. Trick respondió y conectó varios pisotones y la acción se emparejó. Eventualmente, Melo volvió a llevar la mejor parte y sacó a Trick fuera del ring, aunque Lil Yachty empezó a distraerlo para darle tiempo al Campeón. Tras el comercial, Trick estaba asfixiando a Melo y lo remató con una desnucadora en el forcejeo. Melo buscó el Codebreaker, pero Trick se lo bloqueó, aún así, el ex Campeón se dio los modos para derribar a su rival, pero justo llegó Ricky Saints y lo distrajo. Trick aprovechó y lo derribó con un rodillazo, aunque su intento del Trick Shot fue revertido por un Codebreaker. Tras un intercambio, Ricky volvió a interferir y eso distrajo al réferi, quien no pudo contar la inminente victoria de Melo, quien fue a atacarlo y perdió de vista a su rival. Trick liquidó a Melo con el Trick Shot. El Final Trick Shot sobre Carmelo. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate.

Contras Han tenido mejores duelos en NXT.



WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 4. Charlotte Flair y Rhea Ripley vs. Fallon Henley y Lainey Reid Charlotte empezó dominando, aunque la verdadera historia aquí era ver si podía compaginar con Rhea en este combate. Rhea ingresó y esta empezó a doblegar a Lainey, aunque su ímpetu fue detenido por su compañera, quien le robó el relevo. Las rudas aprovecharon y recurrieron a sus artimañas para castigar a Charlotte fuera del ring, logrando tomar el control. Las del Fatal Influence seguían controlando a Charlotte, con un poco de ayuda de Jacy inclusive. Rhea finalmente tomó su relevo tras varios minutos y descargó una buena ofensiva, logrando incluso una cuenta de dos sobre Lainey, quien fue salvada por su compañera. Charlotte también entró para atacar a Fallon, y las cosas se equilibraron, con Rhea retomando el control para castigar a Lainey. Sin embargo, Charlotte fue impactada accidentalmente en el proceso y esta volvió para robarle el relevo a Rhea tras aplicarle un Riptide a Lainey. Charlotte aprovechó que era la legal y la liquidó con el Bow to the Queen. El Final Bow to the Queen de Charlotte sobre Lainey Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Combate para alimentar la eventual rivalidad entre Rhea y Charlotte.

Contras



Tras el combate, Jade Cargill y sus secuaces aparecieron para atacar a Charlotte, Rhea y Alexa, quedándose únicamente la campeona y retadora en el ring. Jade tomó la ventaja al aplicarle un Jaded y dejar tendida a una cansada Rhea.

WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 5. Damian Priest vs. Solo Sikoa Los miembros de MFT quisieron emboscar a Priest, pero este logró atacar a Solo antes de ingresar al ring; sin embargo, este último logró frenar a Priest por un rato con la acción siendo de ida y vuelta. Tras el comercial, Priest tomó el control y descargó varias patadas sobre Solo, quien incluso falló una embestida, aunque lograba resistir de alguna forma. Solo logró contraatacar con un Spinning Solo, y Priest se recuperó y respondió con varias patadas y un lazo, seguido de un rompecaras. Talla Tonga apareció para distraer a Priest, quien intentaba derribarlo con varias patadas, sin éxito. Solo se recuperó, tomó impulso y derribó a Priest con un Samoan Spike. El Final Samoan Spike de Solo Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Al menos Priest tiene tiempo en televisión pese a la baja de Truth.

Contras La historia de los MFT no entusiasma.



Mientras los MFT buscaban liquiedar a Priest, vimos la aparición de Royce Keys, quien logró sacar a Tama y Talla, pero no tocó a Solo. Priest, un poco confundido, quería atacar a Keys, hasta que se dio cuenta.

WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga 6. Cody Rhodes vs. Sami Zayn Ambos empezaron forcejeando, hasta que Sami logró arrinconar a Cody y conectarle unos machetazos, los cuales también fueron respondidos por el Campeón. Tras el comercial, Cody seguía conectando varios golpes, y logró rematar con un Cutter, solo para conseguir una cuenta de dos. Sin embargo, cuando Cody estaba en el borde del ring, Sami lo embistió y lo mando´a volar contra la mesa de comentaristas. Cody logró evitar el conteo fuera y Sami buscó ir por el Heluva, pero el Campeón tuvo otros planes y logró ponerse en posición favorable para aplicar una Super Cutter. Sami encontró una apertura tras bloquear un Cross Rhodes, y logró una cuenta de dos con un Blue Thunder Bomb. Cody recuperó el control y logró aplicar un Disaster Kick para derribar a su rival; sin embargo, cuando intentó liquidarlo, fue sorprendido por Gunther. Sami quiso aprovechar la distracción, pero terminó impactando en el Ring General y Cody aprovechó para liquidarlo con el Cross Rhodes. El Final Cross Rhodes de Cody. Valoración 6.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Buen combate

Contras Poco tiempo, y se sabía lo que iba a pasar.



Tras el combate, Gunther atacó a Cody ante la vista de Sami, quien tras dudar un poco, decidió marcharse.