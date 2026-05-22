WWE SMACKDOWN 22 DE MAYO 2026 .— A un día de Saturday Night’s Main Event y a nueve días de Clash in Italy, veremos en SmackDown una lucha en la cual Shinsuke Nakamura enfrentará al gigantesco Talla Tonga. Durante semanas, Nakamura ha intentado convencer a Tama Tonga de que abandone a los MFTs, pues lo conoce desde sus años en New Japan y considera que está desperdiciando su potencial en el grupo de Solo Sikoa. La semana pasada, en una de esas charlas, Talla Tonga apareció y atacó a Nakamura por la espalda, aplicándole un chokeslam sobre una mesa. Tama Tonga fue testigo del ataque, pero decidió no intervenir. El mano a mano será el primero de Nakamura desde febrero. ¿Aparecerá Tama Tonga en el ringside? Y si lo hace, ¿a favor de quién estará? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky.
- WWE SMACKDOWN 15 de mayo 2026 | Rumbo a Clash in Italy.
- LUCHA LIBRE AAA 16 de mayo 2026 | El Fiscal y Aerostar vs. Creed Brothers.
- WWE RAW 18 de mayo 2026 | Brie Bella y Paige vs. Judgment Day.
- WWE NXT 19 de mayo 2026 | Tatum Paxley vs. Lizzy Rain.
La rivalidad entre el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, y el Ring General Gunther, continúa. La semana pasada, Gunther fue a buscar a Rhodes después de que éste venciera a Royce Keys, y el campeón respondió con un puñetazo que lo envió al suelo. Esta noche puede ser el escenario de un segmento más construido antes de que ambos suban al avión hacia Italia.
El pasado viernes, Jade Cargill declaró que el Campeonato Femenil WWE, que posee Rhea Ripley, volverá a su cintura en Clash in Italy. Charlotte Flair y Alexa Bliss aparecieron para responder, en lo que fue el primer segmento con tres de las figuras más importantes de la división femenil de SmackDown. ¿Cómo avanzará esta historia?
WWE SmackDown 22 de mayo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
Rhea Ripley abrió el programa visiblemente molesta por lo sucedido la semana pasada, y lanzó un desafío a Jade Cargill por su título para Clash in Italy.
Charlotte Flair y Alexa Bliss aparecieron pare decirle a Rhea que tienen un combate de relevos australianos este sábado y que necesitaban estar en la misma página y ambas llegaron a cobrar un favor, aunque Rhea no las ayudó la semana pasada. Rhea les dijo que estaba con su familia y le recordó a Charlotte que no necesitaban de ella, y esta se retractó.
Rhea le recordó a Charlotte que la semana pasada dejó abandonada a su amiga Alexa y esta le reclamó que solo buscaban separarlas, y la discusión subió de tono hasta que Fatal Influence aparecieron, con Jacy diciendo que esperaban que implosionaran, ganándose fuertes abucheos.
Jacy continuó diciéndoles que mientras ellas peleaban, Fatal Influence ascendía a la cima. Charlotte se hartó y planteó un combate entre ella y Alexa contra dos miembros de Fatal Influence. Jacy aceptó.
Tras bastidores, Royce Keys confrontó a MFT por haberle costado su oportunidad titular. Solo le siguió ofreciendo su ayuda diciéndole que son familia. La situación no pasó a mayores.
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
1. Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Tuvo algunos destellos.
-
Contras
- Nada del otro mundo. Se esperaba más.
-
Tras el combate, los de MFT buscaban castigar a Nakamura, y Tama Tonga detuvo a Solo, solo para golpear a Nakamura por sí mismo. Sin embargo, cuando iban a rematarlo con el Samoan Spike, Damian Priest apareció con una silla para dispersarlos.
Cody llegó a la oficina de Nick Aldis y este le dijo que se encargará de hacerle firmar el contrato a Gunther, pero tendrá su lucha. Sami Zayn apareció para decirle que él sabe cómo lidiar con Gunther y que podía ayudarlo. Cody lo ignoró.
Sami seguía insistiendo y Cody se enfureció y se ofreció como adversario de Sami, sorprendiéndolo a este y a Aldis.
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
2. Campeonato Femenil de los Estados Unidos: Tiffany Stratton vs. Lash Legend
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Salvo algunos momentos, la defensa de Tiffany fue aceptable.
-
Contras
- Lentas por ratos.
-
Danhausen seguía con su experimento y fue encarado por Nick Aldis, quien le pidió tener cuidado.
Trick Williams llegó para hablar del Miz y todos sus logros, con Lil Yachty diciéndole que algún día tendrá más logros e irá al Salón de la Fama WWE.
Ambos fueron interrumpidos por Carmelo Hayes, quien le pidió a Trick que hiciera lo correcto y que le debía un combate por el título, mientras reconocía lo que ha conseguido en tiempo récord.
Melo continuó diciéndole que una cosa es tener el título y otra cosa es ser un Campeón, mientras resaltaba sus retos abiertos semana a semana y le pidió una lucha titular. Lil Yachty buscaba excusar a Trick, aunque este se mostró sorprendido. Melo seguía provocándolo y Trick lo mandó a callar, pero terminó aceptando el desafío y mandó a llamar a un réferi.
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
3. Trick Williams vs. Carmelo Hayes
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate.
-
Contras
- Han tenido mejores duelos en NXT.
-
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
4. Charlotte Flair y Rhea Ripley vs. Fallon Henley y Lainey Reid
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Combate para alimentar la eventual rivalidad entre Rhea y Charlotte.
-
Contras
Tras el combate, Jade Cargill y sus secuaces aparecieron para atacar a Charlotte, Rhea y Alexa, quedándose únicamente la campeona y retadora en el ring. Jade tomó la ventaja al aplicarle un Jaded y dejar tendida a una cansada Rhea.
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
5. Damian Priest vs. Solo Sikoa
El Final
Valoración
5.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Al menos Priest tiene tiempo en televisión pese a la baja de Truth.
-
Contras
- La historia de los MFT no entusiasma.
-
Mientras los MFT buscaban liquiedar a Priest, vimos la aparición de Royce Keys, quien logró sacar a Tama y Talla, pero no tocó a Solo. Priest, un poco confundido, quería atacar a Keys, hasta que se dio cuenta.
WWE SMACKDOWN 22 de mayo de 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Shinsuke Nakamura vs. Talla Tonga
6. Cody Rhodes vs. Sami Zayn
El Final
Valoración
6.0
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Buen combate
-
Contras
- Poco tiempo, y se sabía lo que iba a pasar.
-
Tras el combate, Gunther atacó a Cody ante la vista de Sami, quien tras dudar un poco, decidió marcharse.