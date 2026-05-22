Danhausen está en boca de todos los fans de WWE. Y el interés de los fans, tanto de la empresa como de aquellos que ven clips de él en redes sociales, ha causado que esta semana estuviera en un juego de los New York Knicks, maldiciendo a los Cleveland Cavaliers.

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Y funcionó, pues los Knicks ganaron 109 a 93. Sin embargo, algunos fans consideran que, al ser un luchador cómico, debería ser utilizado de manera especial, pues muy rápidamente podría acabarse su magia y los planes creativos para Danhausen.

Sin embargo, Matt Hardy ha dicho que no está de acuerdo con esta opinión, sino todo lo contrario: dice que hay que darle más exposición aprovechando que está caliente y arriba en el gusto del público. Esto dijo en su video podcast The Extreme Life of Matt Hardy:

“Hay que aprovecharlo mientras está caliente, hermano. Así que sí, está bien, especialmente con todo el tema del crossover. Eso es exactamente lo que quieres que haga un personaje así, especialmente alguien tan cargado de personaje como Danhausen. Y estoy súper feliz por él, de que esté teniendo tanto éxito.

“Quiero decir, quién sabe cuánto durará su etapa, pero lo más importante es que no lo están desgastando dentro del ring obligándolo a luchar una y otra vez. Él es una atracción. Es una novedad, y debes usarlo como tal.

“Bray Wyatt y yo luchábamos para que nos utilizaran más como atracciones y hacer cosas como las que Danhausen está haciendo ahora cuando éramos The Eater of Worlds. Pero Vince McMahon era como: ‘Ustedes dos son grandes estrellas, los necesito en televisión. Vayan a luchar. Vayan a luchar. Vayan a luchar’.

“Y honestamente, han manejado perfectamente a Danhausen en este momento. La manera en que se ha convertido en una gran estrella y tiene a todo el mundo hablando de él… su valor está subiendo, su popularidad crece cada semana, y están haciendo lo correcto».