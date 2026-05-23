Rhea Ripley vs. Jade Cargill, por el Campeonato Femenil WWE en Clash In Italy

En la más reciente edición de SmackDown presentada por WWE, nos enteramos de que Rhea Ripley hizo oficial que le dará una revancha por el Campeonato Femenil WWE a Jade Cargill, a quien le quitó el título en WrestleMania 42.

► Así abrió SmackDown : con Rhea Ripley confirmando revancha ante Jade Cargill

La lucha será en WWE Clash In Italy 2026, que se realizará el domingo 31 de mayo de 2026 desde la Inalpi Arena en Turín, Italia.

La función abrió con la Campeona WWE, Rhea Ripley, diciéndole a Jade Cargill que si quería una revancha, pues se la daría con gusto para WWE Clash In Italy 2026.

Sin embargo, Alexa Bliss y Charlotte Flair salieron para reclamarle en dónde había estado tras WrestleMania 42, y no le estaba ayudando a ellas con Fatal Incluence.

A lo que Ripley le dijo que estaba en casa, celebrando y viendo a su familia, por lo que lo siente, pero no podía hacer nada al respecto.

Bliss trató de mediar con Charlotte y Rhea. Jacy Jayne llegó con sus muchachas, Fallon Henley y Lainey Reid, y las retó a una lucha. Charlotte Flair aceptó que dos de ellas lucharan ante ella y Alexa.