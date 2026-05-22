El histórico primer Saturday Night’s Main Event de WWE

Mañana sábado 23 de mayo la WWE celebra la edición 44 de su especial Saturday Night’s Main Event en el Allen County War Memorial Coliseum en Fort Wayne, Indiana (Estados Unidos) y en Superluchas estamos contando todo lo que necesitas saber para no perderte nada. No solo atendiendo al presente o mirando al futuro sino también regresando al pasado; por ejemplo, dimos un buen repaso a algunos grandes momentos de la historia de este evento. Y en esta ocasión nos vamos directamente al comienzo, al primer capítulo, a Saturday Night’s Main Event I, celebrado el 11 de mayo de 1985 en el Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué supuso para la lucha libre? Lo descubrimos a continuación.

► De la mano de la cadena NBC

Saturday Night’s Main Event nació después del enorme éxito televisivo que habían tenido especiales como The Brawl to End It All o The War to Settle the Score, ambos emitidos en MTV. Aquellos programas tomaron parte en la demostración que la lucha libre podía generar audiencias enormes fuera del modelo clásico de televisión regional que dominaba todavía buena parte del wrestling estadounidense.

Debido a ello, NBC decidió apostar por WWF dentro del espacio habitualmente ocupado por Saturday Night Live en lo que terminó siendo una decisión histórica para la expansión nacional de WWE durante la llamada Rock ‘n’ Wrestling Era, especialmente en pleno crecimiento mediático de Hulk Hogan.

► Hulk Hogan, la gran estrella

El combate principal de la noche tuvo a Hogan defendiendo el Campeonato Mundial de Peso Completo frente a Bob Orton, estando ambos acompañados, respectivamente, de Mr. T y Roddy Piper. Además, la cartelera también contó con nombres muy importantes de aquella etapa como Ricky Steamboat, The Iron Sheik, Wendi Richter o The Fabulous Moolah.

La primera edición de SNME ayudó a consolidar la figura de Hogan como el gran rostro televisivo de WWF durante la Hulkamania. En aquella época, el campeón rara vez aparecía luchando regularmente en televisión gratuita, así que Saturday Night’s Main Event terminó funcionando como una herramienta enorme para atraer nuevos fanáticos.

📺DEBUT: ‘Saturday Night’s Main Event’ premiered 41 years ago, May 11, 1985, on NBC pic.twitter.com/4VFV3VaKep — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) May 11, 2026

► Un gran éxito para empezar

El evento terminó funcionando muchísimo mejor de lo esperado y rápidamente se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de NBC durante aquella franja horaria. Algunas ediciones posteriores llegaron incluso a registrar cifras históricas de audiencia para la lucha libre estadounidense.

Además, el éxito de Saturday Night’s Main Event ayudó posteriormente al nacimiento de otros especiales históricos como The Main Event de 1988, recordado especialmente por la revancha entre Hulk Hogan y André el Gigante, considerada todavía hoy una de las emisiones de wrestling más vistas en la historia de la televisión en Estados Unidos.

► La WWE de entonces, la WWE de hoy

El formato terminó funcionando prácticamente como un antecedente directo de RAW, SmackDown y los Premium Live Events de la actualidad. Décadas después, WWE continúa recuperando Saturday Night’s Main Event precisamente por el enorme peso histórico y nostálgico que todavía conserva.

De ahí que si bien la WWE moderna opera de manera completamente distinta a la de 1985, SNME sigue representando para muchos fans una de las etapas más importantes, reconocibles y televisivamente influyentes de toda la historia del wrestling.

► Resultados de Saturday Night’s Main Event I

Luchas no televisadas

Salvatore Bellomo derrotó a Johnny Rodz.

Les Thornton derrotó a Rick McGraw.

Big John Studd derrotó a Tony Garea.

derrotó a Tony Garea. José Luis Rivera derrotó a Charlie Fulton.

Moondog Spot derrotó a Steve Lombardi.

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