Primer vistazo: Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026

TNA se presento este jueves en el Sacramento Memorial Auditorium en Sacramento, California, y entre otras cosas vimos a Mike Santana retener el Campeonato Mundial TNA.

► En el episodio de TNA Thursday Night iMPACT! del 21 de mayo vimos:

Indi Hartwell derrotó por DQ a Elayna Black (**) Matt Hardy derrotó a Vincent (** 3/4) CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) retuvo ante Chazz “Starboy” Hall (*** 1/4) Xia Brookside derrotó a Jada Stone (*** 1/4) CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) retuvo ante Steve Maclin (****)

► Cartelera TNA Thursday Night iMPACT! 28 de mayo 2026

TNA se presentará este jueves 28 de mayo en la Avron B. Fogelman Arena in Devlin Fieldhouse en New Orleans, Louisiana (anteriormente llamado Tulane Gym y Avron B. Fogelman Arena), coliseo con capacidad para 4,100 aficionados, y casa de los Tulane Green Wave de la NCAA.

Santino Marella vs. Stacks

Fabian Aichner vs. Eddie Edwards

Harley Hudson vs. Tessa Blanchard