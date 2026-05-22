TNA volvió a la dinámica habitual, tras un episodio en directo la anterior semana, y este jueves presentó vía AMC, AMC+ (EEUU), Sportsnet 360 (Canadá) y TNA+ (globalmente) una nueva edición de Thursday Night iMPACT!, grabada el pasado 15 de mayo desde el Sacramento Memorial Auditorium (Sacramento, California, EEUU).

Como lucha principal, Mike Santana defendió el Campeonato Mundial TNA ante Steve Maclin. Y también, se puso sobre la mesa el Campeonato Internacional TNA mediante un reto abierto lanzado por Mustafa Ali y respondido por Chazz «Starboy» Hall.

Completando el cartel, tres duelos sin oros en liza: Matt Hardy vs. Vincent, Elayna Black vs. Indi Hartwell y Xia Brookside vs. Jada Stone. Además, se anunció la presencia de The System.

► La importancia de los finales

Como se había anunciado, The System abrieron iMPACT! Eddie Edwards proclamó que él y sus colegas formaban la facción más dominante en la historia de TNA y bla, bla, bla. Cedric Alexander, luego de agenciarse el apodo de «Record Taker» (por impedir que Leon Slater se convirtiera en el Campeón de la División X más longevo) mencionó el debut de Fabian Aichner durante el pasado episodio, tildándolo de inoportuno. Aichner hizo acto de presencia y hubo gresca. Aichner logró que Alexander se marchara con el rabo entre las piernas y gozó de bastante apoyo por parte del respetable.

Daria Rae, en su oficina, pidió a Steve Maclin que acabara con Mike Santana, al no considerarlo digno de representar TNA. Maclin se quedó ahí con la mirada de los 1000 metros.

Indi Hartwell derrotó a Elayna Black por DQ. Tardó en llegar el primer combate y este tuvo un final fruto de la interferencia de Arianna Grace y Stacks (quienes se encontraban en la mesa de comentarios), cuando Hartwell parecía tener ganado el encuentro. ♠♠ Acabado, Grace sacó a Hartwell del ring y aseguró que su rivalidad había concluido. Luego, Grace mencionó a su padre, Santino Marella, por haber este preferido a Léi Yǐng Lee. Marella hizo acto de presencia y estuvo a punto de soltar su Cobra, pero Daria Rae aguó la fiesta.

The Elegance Brand (sin Ash) se encontraban en su camerino cuando las luces se fueron y al volver, Rosemary, Allie y Mara Sadè habían dejado un mensaje pintado en un espejo: «See you soon».

Matt Hardy (con Jeff Hardy) derrotó a Vincent (con Dutch). Los Hardy salieron en su versión «Broken». Jeff y Dutch, por la estipulación, tuvieron que estar esposados a distintos postes del ring, y aún así, hubo interferencias, claro. De hecho, esto fue un punto decisivo, porque en la última secuencia, Jeff se liberó, transformado en «Willow» (no el de la película homónima), y atacó a Vincent con su paraguas. Vincent quedó entonces a merced de Matt, que lo remató con su Twist of Fate y lo puso de espaldas planas, mientras Dutch intentaba sin éxito alcanzar las llaves del réferi que se habían caído a la lona. ♠♠3/4

Entre bastidores, AJ Francis le ofreció a Elijah colaborar musicalmente, el «Drifter» le dijo que no y Francis puso mala cara.

Reporte semanal de lesiones: AJ Francis, KC Navarro y Moose, tocados.

Santino Marella anunció el regreso del «Champions Challenge», esta vez con versión varonil y femenil. Cada uno enfrentará a un equipo de campeones contra un equipo de… no campeones. Daria Rae volvió a interrumpir el momento, anunciando que Marella iría contra Stacks en el próximo iMPACT! Eddie Edwards, quien pasaba por allí, pidió a Rae un mano a mano con Fabian Aichner. Concedido.

CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Mustafa Ali (c) (con Order 4) derrotó a Chazz «Starboy» Hall para retener el título. Apenas duró cinco minutos, y aún así, Hall pudo mostrar bastantes movidas y lucirse. Básicamente, la lucha fue un «showcase» para Hall (para algo servirá estar adscrito a WWE ID), hasta ser sorprendido con un puente por el que acabó de espaldas planas. ♠♠♠1/4

Mara Sadè pidió a Keith Jardine que estuviera en su esquina para el «Champions Challenge» de la próxima semana. Jardine dijo que sí.

Ante un Steve Maclin igualmente impasible, Eric Young reprochó haber tenido la razón desde el principio, en un discurso que quiso decir muchas cosas y al final dijo muy poco.

Xia Brookside derrotó a Jada Stone. La pierna izquierda de Stone, castigada en recientes combates, fue objetivo para Brookside desde el inicio. Y aunque «The Spark» se defendió como gato panza arriba y tuvo alguna que otra cuenta cercana al 3, su particular talón de Aquiles la condujo, sobre los siete minutos, a quedar de espaldas planas, luego de evitar Brookside su Stunner y rematarla con su Implant DDT (denominado, según Tom Hannifan, Darkside). ♠♠♠1/4

Mike Santana y Steve Maclin se cruzaron por «backstage» y casi llegan a las manos de no ser porque la seguridad intervino.

Promo de Arianna Grace y Stacks. El luchador de WWE NXT proclamó que Grace ya no necesitaba a su padre y que él si era un hombre de verdad. No hubo morreo gratuito.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Mike Santana (c) derrotó a Steve Maclin para retener el título. Compensación por el abrupto final de Sacrifice 2026, donde una patada de Santana dejó aparentemente conmocionado a Maclin y la réferi detuvo la lucha. Esta vez sí hubo un resultado en condiciones, luego de casi 18 minutos de buena acción, con un desarrollo libre de interferencias y bastantes cuentas de 2.99, como cuando Maclin acabó atravesando una mesa y luego recibió la Plancha Sapito. Maclin intentó jugársela a Santana haciéndole creer que otra vez había sufrido un percance, pero el campeón se mantuvo firme y después de evitar el KIA, le endosó su Spin The Block. 1, 2 y 3: consumada la quinta defensa de Santana. Notable «main event», Maclin me sigue pareciendo un talento muy infravalorado. ♠♠♠♠

Como epílogo, Santana tomó el micro y expuso que TNA era su casa.

⇒ Otra vez, por segunda semana consecutiva, un cierre salva a iMPACT! de la mediocridad. Si algo hace bien TNA en su «AMC Era» es tratar con pompa y circunstancia los estelares, tengan mayor o menor calidad, y ayer esto propició que la percepción global hacia la hora y media anterior se suavizara, dejándonos un sabor de boca más dulce que agrio. Positiva noticia también las implicaciones de Chazz «Starboy» Hall y Jada Stone, aunque compactas. Y vuelvo a decirlo: todo habría ganado enteros de haberse presentado en directo. Sí o sí, iMPACT! debe ser «Live» cada jueves.

♠♠♠1/4