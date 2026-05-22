Más novedades sobre la situación de Baron Corbin

Danhausen está reviviendo a un luchador en SmackDown, y se especula (según un reporte de Dave Meltzer) que el mismo sería nada más y nada menos que Baron Corbin, quien volvería a WWE muy pronto, aunque este recurrió recientemente a sus redes sociales para desmentir la noticia.

► Baron Corbin habría tenido conversaciones con WWE

Corbin salió de la WWE a finales del 2024, y desde entonces ha estado luchando a nivel independiente como Bishop Dyer, incluso en MLW. Sin embargo, tras los recientes informes, el ex Campeón de los Estados Unidos vuelve a estar en el punto de mira de la compañía. Precisamente, «Fightful Select» informó recientemente que ha habido conversaciones internas sobre el interés de la promoción, propiedad de TKO, en ficharlo. Este informe respalda la reciente afirmación de Dave Meltzer del «Wrestling Observer» de que la WWE está interesada en su regreso.

«Fightful» también añadió que Baron Corbin —conocido como Bishop Dyer tras su salida de la WWE— ha finalizado sus compromisos con otras promociones de lucha libre profesional, y fuentes de la industria les han informado que ya ha firmado con la WWE o se espera que lo haga pronto.

El excampeón de Estados Unidos de la WWE declaró el año pasado que no regresaría a la WWE, ni siquiera si le ofrecieran la oportunidad, pero dijo que lo consideraría un año después, ya que sentía que su personaje tenía un estigma del que quería alejarse. Ahora, parece que todo habría cambiado y podríamos verlo de vuelta muy pronto en la que fue su casa hasta el 2024.