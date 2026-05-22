Rating WWE NXT 19 de mayo 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 19 de mayo de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Tatum Paxley y Lizzy Rain.

Las luchas presentadas fueron:

Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2) Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2) Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)

► Audiencia WWE NXT 19 de mayo 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 517.000 espectadores, lo cual está por encima de los 498.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,08, en esta ocasión por encima del 0,06 de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 120 de mayo del año 2025 alcanzó 697.000 espectadores, con un rating de 0,13 mientras que el 21 de mayo del año 2024 atrajo 654.000 espectadores y un rating de 0.17 en USA Network.