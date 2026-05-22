Adam Copeland revela por qué AEW extendió su contrato

Adam Copeland, más reconocido como Edge de WWE, actualmente en AEW, recientemente concedió una interesante entrevista a Clutch Points.

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Allí reveló que para él el firmar contrato con AEW fue algo que no tuvo ni siquiera que pensar en llegar a la empresa:

“Mis tres mejores amigos en la industria trabajan allí (Christian Cage, Dax Harwood y Cash Wheeler), y todos dicen que la están pasando increíble, ¡así que apúntenme! Fue una decisión facilísima.

“Ya había trabajado con prácticamente todos en WWE con quienes quería luchar.

“Obviamente, todavía había algunos con los que no había trabajado, pero miré a AEW y el más evidente con el que nunca había luchado era Samoa Joe. Eso es una locura».

Copeland también explicó por qué sigue en AEW, pues su contrato vencía realmente hace unos meses, pero Tony Khan tomó la decisión unilateral de extender su contrato, y explicó a qué se debió esto:

“Me rompí la pierna, así que se añadió tiempo por lesión, y también tuve que ir a grabar Beekeeper 2 y Percy Jackson, así que eso también se añadió. Cada vez que tengo que tomarme un descanso, ese tiempo se agrega al final de mi contrato».

Y volviendo a hablar de retiro, dijo que su eventual retiro, cuando sea, se sentirá muy diferente a su retiro forzado en 2011, estando en WWE:

“Así que este eventual retiro se siente diferente al forzado que tuve en 2011, porque esta vez sé cómo prepararme para ello.

“Eh, sabes, para mí, ya tuve que hacerlo una vez. Así que la segunda vez es como: ‘Está bien, ya sé cómo manejar esto. Ya sé qué hacer’.

“Así que creo que este retiro va a ser el fácil, porque es como… no tengo elección, hombre. Mi cuerpo simplemente ya se está rindiendo. Cruje demasiado. La artritis es mi mejor amiga».

Por otra parte, Copeland también dijo que quiere enfrentarse en AEW antes de su retiro a «Hangman» Adam Page y Swerve Strickland, así como a cualquier otro luchador diferente a Christian Cage, Chris Jericho, Dustin Rhodes y Billy Gunn, pues con ellos ya ha luchado y los otros representarían luchas nuevas y frescas para él.