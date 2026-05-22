Para hablar de esta aparente jauja luchística en los años pospandémicos, para entender esta recobrada fiebre por el bello arte del pancracio, resulta esencial poner el foco sobre Europa, territorio donde más se ha hecho palpable, con un circuito ya establecido donde como nunca antes, desde Polonia a España, podemos llevarnos shows a la boca de forma regular. He ahí el sentido de la presumible sección que nos ocupa, donde un servidor hará previa de cinco combates seleccionados entre todo lo que esté en la agenda de la lucha libre europea cada semana.

Y la presente viene fuerte, con la celebración, entre otros, de cuatro eventos: BZW x GCW Now Or Never (23 de mayo), TNT Going Off Big Time (23 de mayo), RevPro Bash At The Bay (24 de mayo) y GCW Live In Milan (24 de mayo).

Connor Mills vs. 1 Called Manders; BZW x GCW Now Or Never

[23 de mayo; 1 pm ET; Espace Isabelle De Hainaut (Bapaume, Francia); en directo vía TrillerTV]

Como ya hemos informado, fin de semana europeo para GCW con dos shows en agenda: Now Or Never y Live In Milan. Entre lo que conocemos presenta de momento la primera cita, coproducida por BZW, este duelo se presume imperdible, aunque su cartel contenga otros puntos atractivos (por ejemplo, una defensa del Campeonato Universal DDT entre Kazuma Sumi, Gringo Loco y Leedz Lewis) y aunque Connor Mills —si bien con varias implicaciones allí durante los últimos años— no sea precisamente un talento representativo de la escena franco-belga. Viejos conocidos luego de una importante rivalidad «tag team» en los últimos meses bajo los focos de RevPro junto a Jay Joshua y Thomas Shire (respectivamente), Mills y 1 Called Manders tenían pendiente colisionar de forma individual. Absoluto «true grit».

Lucy Sky vs. Rhio; TNT Going Off Big Time

[23 de mayo; 1 pm ET; Espace Isabelle De Hainaut (Bapaume, Francia); en directo vía TrillerTV]

Cualquiera, al dar cuenta de este combate, escribiría en primer lugar el nombre de Rhio y no el de Lucy Sky, dada su superior fama. Pero TNT Extreme Wrestling sabe de lo que habla. Obviando su mayor veteranía competitiva, Sky supone una auténtica institución bajo los focos de la promotora inglesa, siendo la única en ostentar dos veces el inactivo Campeonato Femenil IGNition, además de protagonizar una (efímera) aventura como Campeona Indiscutible TNT. Junto a Emersyn Jayne, probablemente la gladiadora más versátil hoy de UK, moviéndose bien en cualquier modalidad: strong style, deatmatch, duelos intergénero…. Y TNT supone el escenario donde mejor muestra tal polivalencia. Recordando los dos precedentes entre ellas, en EVE y PROGRESS, el pasado verano, hay «banger» seguro a la vista.

Thomas Shire vs. Callum Newman; RevPro Bash At The Bay

[24 de mayo; 10 am ET; Mazuma Stadium (Morecambe, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

«Bank Holiday», RevPro y su primera vez en un estadio abierto, ubicado en Morecambe, localidad inglesa de rica historia luchística. Combinación ganadora la que se da con el próximo show de la casa que dirige Andy Quildan. Bash At The Bay podía correr el peligro de basar su atractivo más en el continente que en el contenido, viniendo RevPro de celebrar Revolution Rumble el pasado domingo. Pero si la empresa ya gastó un Callum Newman vs. Leon Cage en dicha velada, ahora se saca otro emparejamiento para «The Prince» a la altura de las circunstancias, en las antípodas de aquel. Thomas Shire se ha hecho (por fin) un hueco dentro del british wrestling, aunque aún le queda por conjuntar un combate que a ojos de los seguidores de RevPro lo aleje de la sombra de su colega 1 Called Manders. Make way for the cowboy.

Drilla Moloney vs. Ricky Knight Jr.; RevPro Bash At The Bay

[24 de mayo; 10 am ET; Mazuma Stadium (Morecambe, Inglaterra); en directo vía RevPro OnDemand]

No se reservó RevPro el Callum Newman vs. Leon Cage para Bash At The Bay, pero sí un duelo entre Drilla Moloney y Ricky Knight Jr. Las hostialidades vienen cocinándose desde que Moloney reapareciera por la promotora durante Live In London 106, luego de que RKJ, quejoso de perder en el torneo Revolution Road y de no haber recibido nueva oportunidad por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo, atacara al comentarista Dave Bradshaw y asegurase que nadie tenía los arrestos para pararle los pies. Y ya hubo una toma de contacto inicial este pasado fin de semana durante el Revolution Rumble, donde ambos se eliminaron mutuamente. Su único mano a mano data de 2021, bajo estipulación «Iron Fist Match» y desde luego, podemos asegurar que esta revancha no será apta para mandíbulas de cristal.

Atticus Cogar (c) vs. Mirko Mori por el Campeonato Mundial GCW; GCW Live In Milan

[24 de mayo; 2 pm ET; Sporting Cesate (Milán, Italia); en directo vía TrillerTV]

Uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la lucha libre italiana, sin cortapisas. Y no, no me refiero a Clash In Italy. Como ya comentamos, GCW debuta el domingo en el país transalpino y lo hará de la mano de SAJ Wrestling, su promotora más candente. Porque la principal valía de este Live In Milan es su condición de «crossover», propiciando no sólo una muestra del producto de GCW, sino una muestra del producto de SAJ y por ende, de la escena local. En directo vía TrillerTV, la exposición resultará inédita, cuando normalmente los shows de SAJ sólo están disponibles a posteriori bajo demanda. Pueden imaginar entonces que Mirko Mori y Cía saldrán a hacer las actuaciones de sus vidas, y más cuando en el caso de Mori, tendrá ante sí uno de los oros estrella del panorama «indie».