Ricky «The Dragon» Steamboat es uno de los nombres más reconocidos de la historia de la lucha libre profesional. Ahora, ¿cómo fue creado? Cabe mencionarse que a lo largo de su carrera también utilizó Dragon, Sam Steamboat Jr., Richard Blood o Dick Blood. El miembro del Salón de la Fama de la WWE se llama en realidad Richard Henry Blood Sr..

Embed from Getty Images

► El nombre Ricky Steamboat

«Richard Blood, ese es un nombre. Créelo o no, fui a la escuela de lucha libre de Verne Gagne en Minnesota. Así que, durante los primeros tres meses, usé mi nombre real, y luego se volvió un poco demasiado violento. Después de eso, Verne me envió a Florida con Eddie Graham. Él dijo: ‘Sabes, me gusta el nombre Blood. Es un gran nombre, pero es para un villano’. Yo era joven, con el pelo negro y buen aspecto, y me dijo que había tenido un luchador aquí hace unos años llamado Sammy Steamboat de Hawái. ‘Me gustaría llamarte Ricky Steamboat. No su hijo, pero me gustaría empezar a anunciarte como el sobrino de Sam’, y Sam era el luchador principal en Florida. Mi primer combate en West Palm Beach fue cuando me anunciaron como el sobrino de Sam, Ricky Steamboat. Los fans saltaron de sus asientos, y yo solo llevaba tres meses en el negocio.»

Embed from Getty Images

¿Cuál es tu nombre favorito en la lucha libre?