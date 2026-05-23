Skye Blue revela momento emotivo con Jon Moxley y se burla de MJF

En una entretenida entrevista para Inside The Ring de TMZ Sports, la estrella de AEW, Skye Blue, compartió detalles de su carrera, su regreso tras una lesión y anécdotas personales.

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista ocurrió cuando los conductores Branson Quirk y Roger Carell le preguntaron si cree que MJF se vería bien calvo, en referencia a la lucha de campeonato contra cabellera que tendrá en Double or Nothing contra Darby Allin.

—Y responde con la verdad, Skye. Esto es, digamos, el centro de la verdad. Esto es TMZ. MJF nos odia, así que no pasa nada. No va a cambiar nada.

—Ah, ¿entonces puedo ser mala porque lo odio?

—Oh, sí. Al cien por ciento. Sí, hoy todos podemos ser malos con MJF.

—Bueno, si no te ves bien con pelo, no creo que te vayas a ver bien sin él.

► La anécdota con Jon Moxley

Además, Skye Blue compartió una historia muy emotiva sobre su infancia y cómo su sueño de ser luchadora se ha hecho realidad:

Fue como en un Comic Con o algo así, mi mamá y yo fuimos a conocer a Moxley. Hay una foto de eso y el internet la ha visto. Mi mamá me sacó de la escuela para que pudiéramos ir a conocer a Moxley. Recuerdo que caminé y estaba aterrorizada. Me acerqué a él y le dije: ‘Quiero ser luchadora algún día. Voy a entrenar para ser luchadora algún día.’ No recuerdo exactamente qué me dijo, pero sonrió. Fue muy rápido. Estaba muy ansiosa todo el tiempo. Recuerdo que al alejarme le dije a mi mamá: ‘Voy a trabajar con él algún día’. Ella me dijo: ‘Si te lo propones, estoy segura de que puedes’. Ya había demostrado lo terca que era. Había empezado a entrenar. Ahora trabajo con él. Puedo preguntarle sobre lucha y recibir consejos suyos... El otro día pasé junto a él en el pasillo, y me dijo: ‘Buen trabajo, chica.’ Mi versión jovencita estaba gritando en el fondo de mi cerebro. Fue como ese momento de círculo completo en el que pensé: ‘Holy crap!'».

Skye Blue, nativa de Chicago de 26 años de edad, es una de las luchadoras que más ha sabido evolucionar su personaje en AEW. De ser una luchadora jovial, vestida con gorrita y calcetas, se convirtió en alguien más oscuro tras formar la dupla Sisters of Sin al lado de Julia Hart. Ambas forman también una unidad con la Campeona Mundial AEW, Thekla, el temible Triangle of Madness. Además, vive actualmente con su pareja, el talentoso Kyle Fletcher.